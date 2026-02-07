O Corinthians encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, que acontece neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Neste sábado (8), durante o treinamento, o elenco iniciou o dia com um vídeo de instruções táticas e, na sequência, realizou uma ativação na academia. No gramado, após o aquecimento, o técnico Dorival Júnior comandou dois trabalhos táticos e treinou jogadas de bola parada.

A expectativa é que o Corinthians volte a contar com seus titulares para o confronto. Na partida contra o Capivariano, vencida pelo Timão por 3 a 0, o comandante optou por poupar todo o elenco principal. Agora, retorna com suas principais peças.

Assim, o timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Como chega o Corinthians?

O Corinthians ocupa a quarta posição, com 11 pontos conquistados em seis partidas, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time soma nove gols marcados e cinco sofridos, saldo positivo de quatro, além de aproveitamento de 61%.

Já o Palmeiras soma 12 pontos após seis rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela, com quatro vitórias e duas derrotas. Apesar da boa pontuação, o desempenho ofensivo e defensivo é equilibrado, com seis gols marcados e seis sofridos, o que resulta em saldo zero. A equipe mantém aproveitamento de 66%.

A equipe que vencer o Derby garantirá de forma antecipada uma das vagas, enquanto o outro time seguirá com boas chances de classificação na última rodada.

