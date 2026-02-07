Bernard lamenta empate e cobra resposta rápida do Atlético-MG

Atlético e Athletic empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (7), na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, Bernard lamentou o empate e analisou o momento do Atlético cobrando respostas rápida da equipe.

Atlético e Athletic empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (7), na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, Bernard lamentou o empate e analisou o momento do Atlético cobrando respostas rápida da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O meia analisou que a equipe não pode desperdiçar pontos como aconteceu nesta partida. Ele também destacou que, embora o time esteja evoluindo, apenas o progresso não é suficiente; é preciso transformar essa evolução em resultados e pontuar.

— A gente que não pode deixar isso acontecer. É lógico que a gente vê evolução mas só evolução não é o principal, a gente tem que começar a demonstrar com mais frequência, com regularidade aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem trabalhado e com isso a gente vai conseguindo conquistar os pontos que a gente precisa. Hoje mais uma vez foram dois pontos muito importantes que a gente deixou — afirmou o meia

continua após a publicidade

Bernard ainda destacou a necessidade de uma resposta rápida e afirmou que empates como este não podem se repetir:

— A gente não pode deixar pra trás esses pontos, temos que aprender o mais rápido possível. A gente tem que ter a atenção o mais rápido possível pra que isso não venha a acontecer e a gente poder voltar a ser aquele time forte e aquele time forte que também vence — finalizou Bernard.

Bernard em disputa em Atlético x Athletic (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo?

A partida mal havia começado e o Atlético já mostrou eficiência para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Éverson fez um lançamento longo preciso, Renan Lodi se infiltrou entre os defensores, dominou a bola com categoria e finalizou com frieza, deslocando o goleiro.

continua após a publicidade

Com a vantagem no placar, o Atlético controlou a primeira etapa. Na parte final do período, o jogo ficou mais brigado e disputado, com maior concentração de duelos no meio-campo, mas sem a criação de grandes chances para nenhuma das equipes.

A segunda etapa começou com o Athletic adotando uma postura mais ofensiva, em busca do empate, que não demorou a acontecer.

David Braga recebeu a bola dentro da área e tentou o drible sobre Ruan, que acabou derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi recomendado a revisar a jogada no VAR. Após a análise no monitor, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, Tavares bateu com firmeza no meio do gol e deixou tudo igual para a equipe de São João del-Rei.

Após sofrer o gol de empate, o Galo se lançou ao ataque. Sampaoli promoveu mudanças e montou uma equipe bastante ofensiva na tentativa de retomar a vantagem no placar e reassumir a liderança. No entanto, apesar da pressão exercida, a equipe pecou pela falta de pontaria e pela imprecisão nas finalizações.