Jogador do Primavera deixa Morumbis de ambulância durante jogo do São Paulo

Afonso, zagueiro do Primavera, preocupou ao deixar o estádio do Morumbis de ambulância neste sábado (7), durante o jogo contra o São Paulo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Afonso, Victor Hugo - também do Primavera -, e Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se envolveram em uma disputa de bola. Os três jogadores se chocaram, mas Afonso acabou batendo a cabeça.

No chão e sem conseguir se levantar, a situação gerou preocupação por conta de uma possível concussão. O árbitro parou a partida, e os atletas receberam atendimento em campo. Devido à intensidade do choque, Afonso precisou deixar o gramado de ambulância. Conforme o protocolo, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, o mais próximo do Morumbis.

O Lance! apurou que o jogador está consciente e lembra de tudo, inclusive do lance, mas passará por exames protocolares.

Gonzalo Tapia e Victor Hugo seguiram a partida normalmente. O jogo reiniciou logo após a ambulância deixar o gramado. As equipes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogo começou às 20h30 (de Brasília).

Jogador do Primavera deixou gramado de ambulância (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br><br><br>Esta será a penúltima rodada da primeira fase. No compromisso seguinte pelo Estadual, o time de Hernán Crespo encara a Ponte Preta. Em caso de duas vitórias, o São Paulo ainda pode sonhar com uma vaga no mata-mata, o que representaria uma reação importante.<br><br>Parte desse "sufoco" se deve ao início irregular na competição. Com um começo de ano ruim, o Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento. Agora, a classificação ainda é difícil, mas já não parece impossível.<br>

Veja o momento do atendimento de Afonso, do Primavera

