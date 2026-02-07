Jogador do Primavera deixa Morumbis de ambulância durante jogo do São Paulo
Atleta se chocou em uma disputa de bola com outros dois jogadores
Afonso, zagueiro do Primavera, preocupou ao deixar o estádio do Morumbis de ambulância neste sábado (7), durante o jogo contra o São Paulo.
Aos 30 minutos do primeiro tempo, Afonso, Victor Hugo - também do Primavera -, e Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se envolveram em uma disputa de bola. Os três jogadores se chocaram, mas Afonso acabou batendo a cabeça.
No chão e sem conseguir se levantar, a situação gerou preocupação por conta de uma possível concussão. O árbitro parou a partida, e os atletas receberam atendimento em campo. Devido à intensidade do choque, Afonso precisou deixar o gramado de ambulância. Conforme o protocolo, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, o mais próximo do Morumbis.
O Lance! apurou que o jogador está consciente e lembra de tudo, inclusive do lance, mas passará por exames protocolares.
Gonzalo Tapia e Victor Hugo seguiram a partida normalmente. O jogo reiniciou logo após a ambulância deixar o gramado. As equipes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogo começou às 20h30 (de Brasília).
Veja o momento do atendimento de Afonso, do Primavera
