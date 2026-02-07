menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Jogador do Primavera deixa Morumbis de ambulância durante jogo do São Paulo

Atleta se chocou em uma disputa de bola com outros dois jogadores

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/02/2026
21:26
Jogador teve um choque de cabeça (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraJogador teve um choque de cabeça (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Afonso, zagueiro do Primavera, preocupou ao deixar o estádio do Morumbis de ambulância neste sábado (7), durante o jogo contra o São Paulo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Afonso, Victor Hugo - também do Primavera -, e Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se envolveram em uma disputa de bola. Os três jogadores se chocaram, mas Afonso acabou batendo a cabeça.

No chão e sem conseguir se levantar, a situação gerou preocupação por conta de uma possível concussão. O árbitro parou a partida, e os atletas receberam atendimento em campo. Devido à intensidade do choque, Afonso precisou deixar o gramado de ambulância. Conforme o protocolo, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, o mais próximo do Morumbis.

O Lance! apurou que o jogador está consciente e lembra de tudo, inclusive do lance, mas passará por exames protocolares.

Gonzalo Tapia e Victor Hugo seguiram a partida normalmente. O jogo reiniciou logo após a ambulância deixar o gramado. As equipes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogo começou às 20h30 (de Brasília).

Jogador do Primavera deixou gramado de ambulância (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br><br><br>Esta será a penúltima rodada da primeira fase. No compromisso seguinte pelo Estadual, o time de Hernán Crespo encara a Ponte Preta. Em caso de duas vitórias, o São Paulo ainda pode sonhar com uma vaga no mata-mata, o que representaria uma reação importante.<br><br>Parte desse "sufoco" se deve ao início irregular na competição. Com um começo de ano ruim, o Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento. Agora, a classificação ainda é difícil, mas já não parece impossível.<br>
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja o momento do atendimento de Afonso, do Primavera

