Atlético Mineiro

Atlético-MG sai na frente mas cede empate ao Athletic na Arena MRV

Galo pressiona mas não consegue furar defesa do Esquadrão e sair com o triunfo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/02/2026
20:36
Atlético e Athetic empatam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético e Athletic empatam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético e Athletic empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (7), na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Renan Lodi abriu o placar para o Galo logo nos minutos iniciais, mas a equipe sofreu o empate na segunda etapa e, apesar da forte pressão até o fim, não conseguiu transformar o domínio em vitória.
Atlético e Athletic empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (7), na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Renan Lodi abriu o placar para o Galo logo nos minutos iniciais, mas a equipe sofreu o empate na segunda etapa e, apesar da forte pressão até o fim, não conseguiu transformar o domínio em vitória.

Como foi o jogo?

A partida mal havia começado e o Atlético já mostrou eficiência para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Éverson fez um lançamento longo preciso, Renan Lodi se infiltrou entre os defensores, dominou a bola com categoria e finalizou com frieza, deslocando o goleiro.

Com a vantagem no placar, o Atlético controlou a primeira etapa. Na parte final do período, o jogo ficou mais brigado e disputado, com maior concentração de duelos no meio-campo, mas sem a criação de grandes chances para nenhuma das equipes.

Renan Lodi celebra gol marcado (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Renan Lodi celebra gol marcado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A segunda etapa começou com o Athletic adotando uma postura mais ofensiva, em busca do empate, que não demorou a acontecer.

David Braga recebeu a bola dentro da área e tentou o drible sobre Ruan, que acabou derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi recomendado a revisar a jogada no VAR. Após a análise no monitor, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, Tavares bateu com firmeza no meio do gol e deixou tudo igual para a equipe de São João del-Rei.

Após sofrer o gol de empate, o Galo se lançou ao ataque. Sampaoli promoveu mudanças e montou uma equipe bastante ofensiva na tentativa de retomar a vantagem no placar e reassumir a liderança. No entanto, apesar da pressão exercida, a equipe pecou pela falta de pontaria e pela imprecisão nas finalizações.

Próximos jogos de Atlético e Athletic

O Atlético volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (7) contra o Remo às 20h novamente na Arena MRV, em jogo da 3° rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Athletic volta a jogar só no próximo sábado (14) contra a Tombense às 19h no Estádio Joaquim Portugal, pela última rodada da primeira fase.

Atlético-MG 1 x 1 Athletic
7° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado 7 de fevereiro às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Renan Lodi (4'/1°T - CAM)
Tavares (16'/2'T - ATH)
🟨 Cartões amarelos: Ruan, Cuello (CAM)
Zeca, Ruan Assis, Glauco, Copete (ATH)
🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé (Hulk) Maycon, Igor Gomes (Bernard) e Scarpa (Dudu); Reinier (Victor Hugo) e Cuello

Athletic (Técnico: Rui Duarte)
Galuco, Zeca, Jonathan, Índio e Enzo (Vera); Ian Luccas (Copete), Douglas Pelé (Leandro Alves), David Braga (Kauan) e Kaua; Ronaldo Tavares e Ruan Assis (Luiz Felipe)

🟨 Arbitragem: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Magno Arantes Lira (MG)
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

