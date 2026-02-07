O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, confirmou a contratação do meia marroquino Zakaria Labyad, de 32 anos, para a sequência da temporada. Segundo o dirigente, a negociação está "praticamente certa".

continua após a publicidade

O mandatário do Timão também comentou sobre o volante Allan, que pertence ao Flamengo e tem negociações avançadas com o clube paulista.

— O Allan é uma situação que vamos fazer uma análise amanhã, depois do jogo; antes, não vamos falar. Sobre o marroquino, está praticamente certo — disse Stabile em entrevista após a final da Supercopa Feminina.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Labyad está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chega sem custos ao clube. Após ser aprovado nos exames médicos, o jogador deve assinar contrato válido até o final da temporada.

continua após a publicidade

Em relação ao volante Allan, o modelo da negociação é por empréstimo, com os salários pagos integralmente pelo Timão. O atleta é um desejo antigo do técnico Dorival Júnior.

Allan não vinha sendo aproveitado pelo Flamengo. Na temporada, disputou apenas uma partida. O jogador chegou a ser sondado por outros clubes, como o São Paulo, mas as negociações não avançaram, assim como ocorreu anteriormente com o próprio Corinthians.

continua após a publicidade

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians (Foto: Divulgação/Ajax)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Por outro lado, o Corinthians desistiu da contratação de Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não avançaram em razão de outra negociação polêmica envolvendo as duas equipes.

+ Aposte na vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.