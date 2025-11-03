Corinthians vê chances de Libertadores aumentarem; Vasco se complica

A briga por Libertadores ganhou mais emoção após a 31ª rodada do Brasileirão. A vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2 a 0, em São Januário, aumentou consideravelmente as chances do Tricolor Paulista e diminuiu as do Cruz-Maltino. O Corinthians foi outro que somou três pontos - 2 a 0 sobre o Grêmio - e pode começar a sonhar com vaga. Derrotado pelo Ceará, o Fluminense se complicou.

Após a definição da final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, o G-6 do Brasileiro virou G-7. Mas vale destacar que são oito brasileiros garantidos no próximo torneio continental, já que há mais uma vaga em disputa na Copa do Brasil - um título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana aumentaria o total de representantes para nove. Caso o campeão da taça nacional esteja no G-7, o oitavo colocado do Brasileirão herdará a classificação - Cruzeiro (3º), Fluminense (7º), Vasco (8º) e Corinthians (10º) lutam pelo troféu.

Chances de classificação para a Libertadores via Brasileirão (03/11)

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Cruzeiro - 99,99%

Mirassol - 99,89%

Bahia - 96,8% (antes: 91%)

Botafogo - 74,5% (antes: 71,3%)

Fluminense - 55,6% (antes: 71,3%)

São Paulo - 36,7% (antes: 17,8%)

Vasco - 16,5% (antes: 31,9%)

Corinthians - 14,7% (antes: 7%)

Grêmio - 2,2% (antes: 5,3%)

Atlético-MG - 1,8% (antes: 2,6%)

Bragantino, Internacional, Ceará e Santos - < 1%

Fonte: UFMG

Vegetti, do Vasco, é marcado por Arboleda, do São Paulo, em jogo do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)

Briga pela Sul-Americana

Neste momento, se classificariam para a Copa Sul-Americana os times colocados entre as 8ª e 13ª posições do Brasileirão. A definição do vencedor da Copa do Brasil, porém, deve abrir mais uma vaga para o 14º - um eventual título do Galo na atual edição do torneio continental garantiria o 15º lugar na próxima.

Chances de classificação para a Sul-Americana via Brasileirão (03/11)

Corinthians - 80,9%

Vasco - 80,2%

Grêmio - 73,1%

Atlético-MG - 69,4%

São Paulo - 62,2%

Ceará - 60,1%

Fluminense - 44,3%

Bragantino - 41,8%

Internacional - 40,1%

Botafogo - 25,5%

Santos - 12,2%

Vitória - 4,2%

Bahia - 3,2%

Fortaleza - 2,7%

Juventude e Mirassol - < 1%

Fonte: UFMG