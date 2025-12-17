menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians terá retorno de dupla para decisão com o Vasco; veja a escalação

Timão está pronto para a decisão da Copa do Brasil

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
20:33
Corinthians está escalado para decisão com o Vasco
imagem cameraCorinthians está escalado para a decisão da Copa do Brasil (Foto: Luis Moura / WPP )
  • Matéria
O Corinthians está escalado para a decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Timão encara o Vasco, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da competição nacional. Dorival Júnior volta a escalar o trio GYM entre os titulares.

AO VIVO: Corinthians x Vasco: acompanhe final da Copa do Brasil

A última vez que Garro, Yuri Alberto e Memphis iniciaram juntos uma partida foi na derrota por 1 a 0 para o Ceará, no dia 20 de novembro. Desde então, o trio sofreu com lesões. A comissão técnica chegou a poupar a 'cavalaria' para tê-los nas finais da Copa do Brasil.

A dupla de ataque foi titular nos duelos contra o Cruzeiro. Garro entrou no segundo tempo das duas partidas, que culminaram na classificação do Corinthians à final. Recuperado de um problema na panturrilha, o argentino é a principal novidade do treinador para a decisão.

Além do meia, o Timão também conta com o retorno de Raniele. Recuperado de um edema no tornozelo esquerdo, o volante inicia a partida. Nas semifinais, ficou fora dos relacionados no Mineirão e atuou no segundo tempo do duelo na Neo Química Arena.

Ao seu lado, uma surpresa. Maycon foi sacado do time titular e inicia o jogo no banco de reservas. Em seu lugar, Dorival Júnior escalou José Martínez.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians encara o Vasco na decisão da Copa do Brasil
Garro volta ao time titular do Corinthians após quatro partidas (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Atenção

O Corinthians entra na final da Copa do Brasil com atenção redobrada para a situação disciplinar do elenco. Oito jogadores estão pendurados e correm o risco de desfalcar o Timão no jogo decisivo da competição: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri.

A partida de ida contra o Vasco acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto de volta será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Se receberem cartão amarelo em Itaquera, os atletas citados ficarão fora do duelo no Rio de Janeiro.

