O Corinthians venceu o Grêmio na tarde deste domingo (2), por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a presença do trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay), a equipe marcou um gol em cada tempo para garantir uma vitória segura. O zagueiro Gustavo Henrique abriu o placar, e o holandês fechou o marcador.

Com o resultado, o Corinthians ganhou uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o 9º lugar, com 42 pontos, 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Já o Grêmio permanece em 11º, com 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas.

O JOGO:

Os primeiros minutos da partida foram de estudo por parte das duas equipes. O Grêmio criou a primeira oportunidade em cobrança de falta, mas sem grande perigo. O Corinthians respondeu após escanteio cobrado por Rodrigo Garro e cabeceio do zagueiro Gustavo Henrique.

O Grêmio voltou a criar perigo logo em contra-ataque puxado por Amuzu. A jogada terminou com finalização perigosa de Carlos Vinícius, que desviou na defesa. Na cobrança de escanteio, o Tricolor voltou a assustar, mas novamente a zaga corinthiana conseguiu o corte.

Aos 15 minutos, surgiu a primeira grande chance do jogo: Garro cruzou pela direita e Yuri Alberto cabeceou para grande defesa de Tiago Volpi. No lance seguinte, após novo escanteio cobrado pelo camisa 8, o goleiro gremista não conseguiu afastar e a bola sobrou para Gustavo Henrique abrir o placar.

O Corinthians levava vantagem sobre o Grêmio nas jogadas aéreas com a dupla Garro e Gustavo Henrique. Em cobrança de escanteio, o argentino cruzou, o defensor escorou e a acabou desviando em Yuri Alberto, mas a finalização bateu em Memphis e não entrou.

Aos 26 minutos, o Grêmio respondeu. Amuzu ficou com a sobra após cobrança de escanteio, passou pela marcação e finalizou colocado, exigindo grande defesa de Hugo Souza. No escanteio seguinte, novamente o camisa 9 tentou o arremate, dessa vez com mais força, mas mandou para fora.

Com o Corinthians melhor no jogo, as chances começaram a aparecer com mais frequência. Aos 33, Memphis Depay arriscou de fora da área e acertou a trave.

Antes do intervalo, aos 44, o Grêmio teve boa oportunidade em escapada pelo lado esquerdo. Arthur, com liberdade, encontrou Amuzu, que cruzou. A bola passou por toda a área gremista com perigo, mas ninguém completou.

O primeiro tempo ainda protagonizou um lance polêmico. Yuri Alberto tentou uma cavadinha dentro da área e acabou atingindo a mão do zagueiro Noriega. Apesar das reclamações, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) não marcou pênalti e tampouco foi chamado ao VAR.

Corinthians e Grêmio duelaram na Neo Química Arena (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

SEGUNDO-TEMPO

Precisando buscar o placar, o Grêmio tentou manter a posse de bola e levar perigo ao gol do Corinthians. A primeira grande oportunidade, no entanto, surgiu apenas aos 10 minutos, quando Arthur encontrou Alysson, que finalizou para fora.

Aos 15, o lateral Marlon cobrou escanteio com perigo, e por pouco o zagueiro Wagner Leonardo não empatou o confronto de cabeça.

O Timão criou sua primeira grande chance apenas na metade da segunda etapa, quando Carrillo lançou, Garro cruzou e Memphis tentou o chute. Wagner Leonardo, atento, salvou o perigo.

Aos 32 minutos, Memphis recebeu de Gui Negão e tentou a finalização. A bola desviou no braço de Dodi, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 bateu com segurança, ampliou a vantagem do Corinthians para 2 a 0 e fechou a vitória na Neo Química Arena.

O que vem pela frente?

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 20h, em casa.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2X0 GRÊMIO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

🟨 Cartões amarelos: Carrillo, Matheuzinho (COR); Noriega (GRE);

🧑‍🤝‍🧑 Público: 42.081

💰 Renda: 3.030.958,40

🥅 Gols: Gustavo Henrique (1ºT/16') e Memphis (2ºT/32) (COR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu (Hugo); Maycon (Charles), André Carrillo (Ryan) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). (Técnico: Dorival Jr.)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenílson (Cristaldo); Alysson (Pavón), Amuzu (Cristian Oliveira) e Carlos Vinicius (André). (Técnico: Mano Menezes)