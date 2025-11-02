Ceará domina o jogo e vence o Fluminense no Castelão
Galeano e Pedro Raúl marcaram na vitória do Vozão
No Castelão, o Ceará tomou conta do jogo e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), pelo Brasileirão. No primeiro tempo, Galeano abriu o placar e, no segundo, Pedro Raúl ampliou.
Com o resultado, o Vozão encerrou uma sequência de três derrotas e foi a 38 pontos. O Tricolor, por sua vez, estacionou com 47 pontos e perdeu a oportunidade de se firmar na zona de classificação apra a Libertadores.
Como foi Ceará x Fluminense
Primeiro tempo
A primeira etapa começou equilibrada. Como ambas as equipes precisavam da vitória, tentaram propor o jogo para abrir o marcador, mas sem criar chances claras. O Ceará começou ocupando mais o campo de ataque, ameaçando o Tricolor com levantamentos na área, tendo boa oportunidade em cabeceio de Pedro Raúl nas mãos de Fábio. O Flu, por sua vez, encontrou dificuldade de se encontrar em campo, perdendo muitas bolas no meio ao tentar transições mais rápidas.
Aos 24, o time carioca conseguiu escapar da pressão cearense em boa troca de passes que culminou nos pés de John Kennedy, dentro da área, mas o atacante não conseguiu o domínio. O VAR checou possível pênalti, mas acabou assinalando falta de Serna no início da jogada após cerca de três minutos de paralisação do jogo.
Aos 38, o Ceará transformou seu volume em gol. Em subida pela esquerda, Fernando Sobral passou por Guga e cruzou rasteiro. Freytes afastou mal e a bola sobrou com Galeano livre para balançar as redes. Depois de sofrer o gol, o tentou reagir, mas não foi efetivo. O Vozão, por sua vez, ficou perto de ampliar o placar em finalização perigosa de Pedro Henrique que saiu rente a trave.
Segundo tempo
No retorno do vestiário, Zubeldía promoveu três mudanças no Fluminense e o time melhorou. Aos 7, após boa troca de passes e corta luz de John Kennedy, Lima teve a bola na área, mas demorou para finalizar e foi desarmado.
O Flu seguiu superior e teve chance com Canobbio, que parou Bruno Ferreira. No lance seguinte, Pedro Raúl foi lançado em velocidade e Ignácio, atrasado, fez a falta no limite da área, recebendo cartão vermelho aos 15 minutos.
Jogando com um a mais, o Ceará quase ampliou após recuperar a bola em saída errada de Lima, que terminou em chute de Matheus Bahia que carimbou a trave. Na sequência, Canobbio recebeu de John Kennedy e bateu para a defesa do goleiro cearense.
Aos 27, Pedro Raúl recebeu de frente para a área e arriscou, contando com desvio de Freytes para matar Fábio e fazer o segundo. Nos acréscimos, o Vozão quase ampliou com o camisa 9, mas na revisão do lance, foi assinalado toque de mão de Lucas Mugni.
✅ Ficha Técnica
CEARÁ X FLUMINENSE
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Castelão, Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Galeano (38/1T), Pedro Raúl (27/1T)
🟨 Cartões amarelos: Zubeldía (FLU), Zanocelo (CEA), Pedro Raúl (CEA), Marllon (CEA)
🟥 Cartões vermelhos: Ignácio (FLU)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo (Lourenço) e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Canobbio, John Kennedy (Everaldo) e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.
