O Fluminense perdeu mais uma vez fora de casa, dessa vez para o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão e o time doi duramente criticado por Zubeldía. Sem peças importantes, como Acosta, Thiago Silva e Samuel Xavier, o time apresentou baixo volume ofensivo e instabilidade defensiva, expondo a dependência desses jogadores.

continua após a publicidade

O resultado fez o time estacionar com 47 pontos e cair para sétimo, já que o Botafogo empatou e foi a sexto, com 48, e o Bahia venceu e foi a 52, em quinto. Na próxima rodada, o adversário será o Mirassol, no Maracanã.

➡️ 'Não fizemos nada bem', avalia Zubeldía após derrota para o Ceará

Diante de um desempenho ruim, Zubeldía não se apoiou nos desfalques para justificar a derrota, como fazia Renato Gaúcho, pelo contrário. O treinador criticou a postura do time e afirmou que, independente de quem está em campo, não se pode oscilar como o time vem oscilando. Especialmente se pretendem brigar por uma vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

— Nos superaram, foram melhores quanto à postura, duelos, situações de gol, finalizações... Nos superaram. Todos fizemos um mau trabalho e, quando se joga mal, corre o risco de perder. Não podemos nos permitir ter essa postura de hoje — declarou em coletiva no Castelão.

Apesar disso, a verdade é que as ausências dessas três peças-chave, desarticulou a equipe em todos o setores, porque há uma grande diferença técnica entre Thiago Silva e Ignácio (o que não é demérito do camisa 4), entre Samuel Xavier e Guga, e entre Acosta e Lima quando o que se precisa é de um meia criativo.

continua após a publicidade

➡️ Veja estatísticas do Fluminense com e sem Ganso ou Acosta em campo

Ignácio, do Fluminense, foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Ceará pelo Brasileirão (Foto: Wenderson Cruz/Agência F8/Gazeta Press)

Em um esporte em que jogam 11, três jogadores parece pouco. Mas a ausência delas teve enorme impacto, porque o capitão proporciona uma segurança e organização que poucos atletas do futebol mundial podem oferecer. Sem Acosta (ou Ganso), perde-se em criação na medida em que Martinelli, Nonato, Hércules e Lima não possuem a mesma característica. Por fim, porque Samuel Xavier dá mais equilíbrio às ações do Fluminense, apoiando o ataque pelo lado e por dentro, além de cobrir os espaços no corredor defensivo.

De toda forma, o treinador enxergou o problema e não colocou panos quentes, apontando a urgência de mitigar os efeitos dessa oscilação na reta final do Brasileirão. O Flu ainda tem quatro jogos em casa, sendo um clássico contra o Flamengo, mas também tem quatro jogos fora, o que se tornou o calcanhar de Aquiles. Dos 16 jogos longe do Maracanã, só venceu três e empatou quatro.

— Não tem desculpa de se joga um ou outro. Tenho alternativas, o elenco está bem montado. Simplesmente é uma questão de nós conseguimos reverter esse dado como visitante. Temos que reverter. Assim como temos a virtude de ganhar em casa, fora nos está custando muito. Mas uma coisa é o que a equipe mostrou hoje. Que fizemos tudo mal, que a postura é muito ruim.

Sobre as alternativas, elas estão no CT Carlos Castilho - e algumas no CT Vale das Laranjeiras. Lezcano chegou como promessa, mas jogou 13 minutos nos últimos seis meses. O mesmo vale para Lavega, que jogou 58 minutos nesse mesmo período. Além de Júlio Fidélis, que teve ótimas atuações quando foi acionado, mas voltou para a base.

O Tricolor volta à campo na próxima quinta-feira (6), contra o Mirassol, em confronto direto pela vaga direta na Libertadores. Até lá, Zubeldía terá o retorno de Acosta e Bernal, que estavam suspensos, bem como de Thiago Silva e Samuel, que foram poupados. Ganso, em transição, tem o retorno cada vez mais próximo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Números de Ceará x Fluminense

Dados do Sofascore