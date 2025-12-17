Vasco está definido para encarar o Corinthians na final da Copa do Brasil; veja a escalação
Gigante da Colina enfrenta o clube paulista nesta quarta-feira (17), às 21h30
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu o time titular para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Para a partida, o técnico optou por repetir a escalação que utilizou nos dois jogos da semifinal contra o Fluminense.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).
O Coritnhians também está definido para a partida. O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.
Escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Técnico: Dorival Júnior)
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X VASCO
COPA DO BRASIL - Final (Ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
