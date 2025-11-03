Palmeiras garante vantagem sobre Corinthians no Brasileirão pelo 8º ano consecutivo

O Palmeiras terminará a atual edição do Campeonato Brasileiro à frente do rival Corinthians. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira soma 65 pontos, contra 42 do adversário, que possui apenas sete jogos a disputar na competição.

Com isso, esta será a oitava temporada consecutiva em que o Palmeiras encerra o Brasileirão com vantagem sobre o principal rival. A última vez que o Alvinegro terminou melhor posicionado foi em 2017, justamente no último título do clube na competição.

No período, o Palmeiras conquistou três títulos do Brasileirão: em 2018, sob comando de Felipão, e em 2022 e 2023, já com Abel Ferreira à frente da equipe. O português, inclusive, nunca terminou atrás do Corinthians desde que chegou ao Brasil, no fim de 2020.

Retrospecto negativo em eliminatórias

Apesar de abrir 23 pontos de vantagem sobre o Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi eliminado duas vezes pelo rival em confrontos eliminatórios nesta temporada.

No Campeonato Paulista, perdeu a decisão por 1 a 0 no placar agregado. Na Copa do Brasil, sofreu duas derrotas e não marcou gols. A segunda eliminação gerou revolta entre os torcedores, que chegaram a vaiar o técnico Abel Ferreira no Allianz Parque.

Corrida pelo título do Brasileirão

Com a vitória sobre o Juventude por 2 a 0 no último domingo, o Palmeiras retornou à liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo, ambos com sete partidas a disputar na atual edição da competição.

Na próxima quinta-feira, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, em duelo válido pela 32ª rodada. Após poupar a maioria dos titulares no Sul do país, a tendência é que Abel Ferreira escale força máxima para o clássico.

No entanto, não terá o volante Aníbal Moreno à disposição. O argentino estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo após uma entrada nos minutos finais da segunda etapa, cumprindo suspensão automática.

Além da corrida pelo título nacional, os clubes se enfrentam na decisão da Libertadores, em reedição da final de 2021, disputada em Montevidéu. A partida está marcada para 29 de novembro, em Lima, capital do Peru.