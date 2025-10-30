Palmeiras x Flamengo garante oito vagas para o Brasil na Libertadores 2026

O futebol brasileiro voltou a mostrar sua força continental. A goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre a LDU, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, não apenas garantiu o time alviverde em mais uma final de Copa Libertadores, mas também assegurou ao Brasil oito vagas na edição de 2026 do torneio continental.

Com o resultado, o Palmeiras confirmou a classificação e fará uma decisão 100% brasileira diante do Flamengo, repetindo o domínio nacional na competição nos últimos anos. A final será disputada no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, e colocará frente a frente duas das equipes mais regulares do continente nesta década.

A presença de dois clubes brasileiros na decisão tem impacto direto na distribuição das vagas da próxima Libertadores. Tradicionalmente, o país conta com seis vagas via Campeonato Brasileiro, além da vaga do campeão da Copa do Brasil. No entanto, como Palmeiras e Flamengo, ambos já garantidos no G-6 do Brasileirão, decidirão o título continental, a vaga destinada ao campeão da Libertadores será repassada ao sétimo colocado do campeonato nacional, transformando o G-6 em G-7.

E não para por aí. A Copa do Brasil também concede um lugar direto na fase de grupos, elevando o número total de representantes brasileiros para oito clubes na próxima edição da competição sul-americana.

O Flamengo assegurou sua vaga na decisão na última quarta-feira (29), após empatar por 0 a 0 com o Racing, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, Buenos Aires. O Rubro-Negro havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e avançou com o placar agregado favorável. A equipe comandada por Tite volta a uma final de Libertadores em busca do seu quarto título continental, enquanto o Palmeiras tenta o quinto troféu, o que reforça a hegemonia brasileira no torneio.

Independentemente do vencedor em Lima, o Brasil já tem motivos para comemorar: a presença maciça na Libertadores de 2026 confirma a força e a consistência dos clubes nacionais no cenário sul-americano.

