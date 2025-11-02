Em noite de desencantos, São Paulo vence o Vasco em São Januário
Jogo aconteceu pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0 em jogo disputado neste domingo (2) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Lucas Moura quem abriu o placar e Luiz Gustavo marcou o segundo. O Tricolor Paulista não vencia o Cruzmaltino no estádio há doze anos.
Com o resultado, o São Paulo chegou a oitava colocação da tabela, agora com 44 pontos. A equipe de Crespo está a quatro pontos do Botafogo, que abre o G6. Enquanto isso, o Vasco está na nona, com 42.
Como foi o jogo
Carlo Ancelotti e sua comissão técnica foram um dos destaques do jogo. O técnico da Seleção Brasileira marcou presença em São Januário com alguns jogadores no radar. Do lado do Vasco, está de olho em Rayan, sensação do Vasco, e Coutinho. Marcos Antonio, do São Paulo, também já entrou no radar do técnico há algum tempo.
Sob olhares importantes, a partida começou com o São Paulo em uma postura mais agressiva, pressionando alto. O Vasco encontrava dificuldades para avançar e criar espaços na defesa tricolor. Tchê Tchê ainda arriscou um chute nos primeiros minutos, defendido sem dificuldades por Rafael.
Por volta dos 16 minutos, em um jogo equilibrado e de poucas oportunidades, o São Paulo pediu pênalti após Gonzalo Tapia cair dentro da área em disputa com Piton. A arbitragem não viu nada e mandou o jogo seguir.
Mesmo com a pressão do Tricolor, nenhuma ameaça maior. Até a metade do primeiro tempo, era um jogo de muita velocidade e marcação, mas sem nenhuma chance perigosa. Nenhum dos lados conseguia concluir as jogadas.
O Vasco respondeu com duas finalizações que assustaram a defesa do São Paulo. A primeira saiu dos pés de André Gómez e desviou em Sabino. Na segunda, a estrela Rayan cabeceou na trave. Na sobra, Robert Renan finalizou e Rafael defendeu.
A torcida do São Paulo só conseguiu chegar ao estádio perto dos 36 minutos do primeiro tempo. Com questões envolvendo a segurança e um trânsito até chegar em São Januário, o setor visitante perdeu boa parte da primeira etapa.
Aos 38 minutos, o São Paulo exigiu a primeira intervenção de Léo Jardim. Gonzalo Tapia finalizou cara a cara com o goleiro, mas Jardim salvou.
O primeiro tempo caminhava para terminar nesse ritmo e sem gols. Nos acréscimos, o clima fechou. Maílton cobrou escanteio na pequena área e Sabino subiu bem para cabecear com perigo. O zagueiro do São Paulo reclamou de um possível desvio em Rayan e pediu um novo escanteio. O árbitro aguardou a checagem do VAR antes de confirmar a decisão em campo.
Com o VAR em ação, um possível pênalti para o São Paulo passou a ser revisado. Após a análise das imagens, a penalidade foi confirmada a favor do Tricolor.
Lucas Moura assumiu a cobrança e, com tranquilidade, finalizou no canto direito para abrir o placar. Na comemoração, o atacante beijou o escudo da camisa, enquanto a torcida em São Januário protestava contra a decisão.
Pouco depois, Andrés Gómez tentou novamente, mas parou nas mãos de Rafael. O São Paulo passou a adotar uma postura mais defensiva, concentrado em manter a vantagem. Mesmo com maior volume ofensivo, o Vasco encontrava dificuldades para transformar as jogadas em finalizações perigosas. Hernán Crespo promoveu mudanças no ataque, colocando Ferreirinha e Rigoni em campo para renovar o fôlego.
Perto dos 30 minutos, o clima esquentou entre os jogadores, e o São Paulo se irritava com algumas decisões da arbitragem. O ritmo da partida seguiu equilibrado, com o Vasco insistindo nas tentativas de fora da área, mas sem efetividade. Nos minutos finais, Rigoni aproveitou uma falha da defesa carioca, mas perdeu uma grande chance.
Para compensar, Luiz Gustavo surgiu. Aos 41 minutos do segundo tempo, o veterano tricolor aproveitou um escanteio cobrado por Ferreirinha e marcou o segundo. Até os minutos finais, o Vasco não conseguiu reagir e viu a equipe paulista romper um tabu de 12 anos sem vitórias em São Januário.
O que vem por aí
O São Paulo volta a jogar na quarta-feira, dia 5, contra o Flamengo. O jogo será na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Vasco joga no mesmo dia, em clássico contra o Botafogo no Nilton Santos.
✅ Ficha Técnica
VASCO 0 X 2 SÃO PAULO
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
🥅 Gols: Lucas Moura (0-1); Luiz Gustavo (0-2)
🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique, Nuno Moreira (Vasco); Enzo Díaz, Alan Franco (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê (GB), Barros (Matheus França) e Coutinho (Mateus Carvalho); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton (Ferraresi), Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo), Marcos Antônio (Alisson) e Enzo Diaz; Lucas Moura (Ferreirinha) e Gonzalo Tapia (Rigoni).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
