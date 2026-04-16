O Corinthians entregou à polícia imagens do circuito de câmeras internas da Neo Química Arena que mostram a confusão em que atletas e funcionários do time da casa e do Palmeiras se envolveram no último domingo, após o empate sem gols entre os rivais, pelo Brasileirão.

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A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge". Do lado alviverde, o clube fez um Boletim de Ocorrência denunciado uma agressão sofrida por Luighi enquanto o atacante se dirigia para a sala do exame antidoping. O jogador passou por exame de corpo de delito e foi constatado um ferimento no pescoço, em decorrência de um tapa.

As autoridades presentes no estádio propuseram um acordo para encerrar o caso, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. No entanto, tanto o jogador quanto o clube alviverde recusaram, pois entendem que Luighi é a vítima. O caso está agora nas mãos do Ministério Público, que pode encaminhá-lo para investigação ou arquivá-lo.

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A súmula do árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" no dérbi. Membros das duas delegações iniciaram uma confusão no túnel dos vestiários do estádio após o clássico paulista.

- Segundo o relato, o referido segurança empurrou o atleta ao tentar impedir sua passagem em direção à sala de controle de doping. A ação deu início a um tumulto generalizado, envolvendo seguranças de ambas as equipes - citou o árbitro.

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O Corinthians também informou que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas registrariam B.O. no Jecrim.

A súmula ainda informou que o tumulto foi controlado pelos representantes de ambas as equipes, "Sr. Anderson Barros, da equipe do Palmeiras, e o treinador Fernando Diniz, da equipe do Corinthians, juntamente com o próprio delegado da partida".

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(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2923718

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