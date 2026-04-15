O Corinthians segue 100% na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (15), na Neo Química Arena, o time de Fernando Diniz bateu o Santa Fe, por 2 a 0, é líder do Grupo E e conquistou a segunda vitória no torneio continental. O zagueiro Gustavo Henrique marcou um dos gols da vitória alvinegra e celebrou o momento.

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➡️ Corinthians bate o Santa Fe e segue invicto sob comando de Diniz

- Gol é gol, não importa como. Foi difícil. Libertadores é sempre no detalhe. No primeiro tempo conseguiram marcar muito bem nosso time, mas mesmo assim a gente tentou impor nosso estilo de jogo. Glória a Deus pela vitória e pela campanha que a gente vem conquistando. Dois jogos, duas vitórias - disse o jogador.

- Continuar com os pés no chão, é o início de trabalho do nosso professor. Tentando entender o que ele pede para nós a cada dia para que a gente melhore para dar muita alegria para o nosso torcedor - avaliou Gustavo Henrique, após a partida.

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Gustavo Henrique brilhou não só no gol, mas também em toda a partida corintiana. Primeiro, o zagueiro deu a assistência para Raniele abrir o marcador diante da torcida alvinegra e depois fez um gol de canela para ampliar o placar. Ele ainda assustou o Santa Fe em outras duas jogadas, de cabeça.

- Eu falei que eu iria estar no primeiro poste, tentar girar para fazer pelo menos a assistência, mas a bola veio ali e eu não sei muito bem como eu fiz. Eu escorreguei um pouco, a bola bateu na minha canela. Fui feliz ali e pude ajudar a equipe - finalizou o zagueiro.

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