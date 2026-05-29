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São Paulo deve ter retornos de Marcos Antonio e Cauly antes de pausa para Copa do Mundo

Tricolor enfrenta o Remo no domingo

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/05/2026
12:33
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Cauly voltou a treinar e deve ser relacionado (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
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Marcos Antonio e Cauly treinaram normalmente nesta sexta-feira (29) e devem reforçar o São Paulo contra o Remo, em partida marcada para domingo (31), último compromisso da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. O Lance! apurou que a dupla apresentou boa evolução física e deve ficar à disposição de Dorival Júnior.

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Marcos Antonio estava afastado desde abril, quando sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Inicialmente, a previsão era de até seis semanas longe dos gramados. Recuperado, o volante participou normalmente das atividades abertas à imprensa nesta sexta, sem limitações e mostrando bom ritmo durante os trabalhos.

Já Cauly vinha sendo tratado internamente como um caso menos preocupante. O meia desfalcou a equipe por cerca de uma semana, mas também treinou normalmente e sem restrições físicas no CT da Barra Funda.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino aberto do São Paulo?

O São Paulo abriu atividade no SuperCT para a imprensa. Ainda sem Sabino, Luciano e Lucas Moura, que trabalham no departamento médico, os jogadores começaram com uma atividade de aquecimento. Depois, o time foi dividido em equipes, com coletes diferentes, para um treinamento em campos reduzidos.

. No time de colete branco estiveram Toloi, Osório, Cedric, Artur, Tápia, Lucca, Pedro Ferreira e Wendell. Já a equipe sem colete contou com Enzo, Ferreira, André Silva, Calleri, Lucas Ramon, Cauly, Alan Franco, Negrucci e Luan. O grupo de colete vermelho teve Danielzinho, Pablo Maia, Rafael e Coronel. O restante fez uma outra atividade de posse de bola.

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Assista trechos do treino desta sexta-feira

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