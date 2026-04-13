O atacante Luighi, do Palmeiras, passou por exame de corpo de delito após a partida contra o Corinthians, que terminou com confusão generalizada na Neo Química Arena, e que constatou um ferimento no pescoço do jogador decorrente do tapa que levou. O clube informou que o atleta foi agredido enquanto se dirigia para realizar exame antidoping.

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Na presença de testemunhas e com o apoio do Palmeiras, Luighi registrou um Boletim de Ocorrência por agressão. O suspeito, o preparador de goleiros Luiz Fernando, do Corinthians, foi levado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) para depor.

O Lance! apurou que as autoridades presentes no estádio propuseram um acordo para encerrar o caso, mediante o pagamento de cestas básicas por parte dos envolvidos. No entanto, tanto o jogador quanto o clube alviverde recusaram, pois entendem que Luighi é a vítima. O caso está agora nas mãos do Ministério Público, que pode encaminhá-lo para investigação ou arquivá-lo.

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O Palmeiras divulgou uma nota assim que tudo ocorreu, na noite deste domingo (12), após o empate pela 11ª rodada do Brasileirão.

- Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal) - publicou o Alviverde nas redes sociais.

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Súmula de Corinthians x Palmeiras

- Ao término da partida, já no vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, sr. Rogério Menezes Lopes, de que, no momento em que a equipe de controle de doping tentava acessar a sala destinada ao procedimento, acompanhada do atleta nº 31 da equipe do Palmeiras, sr. Luighi Hanri Sousa Santos, houve um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians. Não foi presenciada nenhuma agressão a jogadores de ambas as equipes - diz a súmula de Flávio Rodrigues de Souza.

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(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)



