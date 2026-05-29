Fla-Flu? Veja o caminho do Fluminense até a final da Libertadores

O caminho do Fluminense até a final da Libertadores foi definido por sorteio nesta sexta-feira (29). O Tricolor reencontra o algoz da fase de grupos logo nas oitavas de final: Independiente Rivadavia. O desenho dos confrontos coloca também a possibilidade de um clássico contra o Flamengo na final, em Montevidéu.

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Caso vença o Independiente Rivadavia, o Fluminense terá o adversário mais acessível das quartas de final. O confronto será contra o vencedor de Platense e Coquimbo Unido. Depois disso, em uma eventual semifinal, o Tricolor pode enfrentar o Palmeiras, um dos favoritos na competição, ou a LDU, maior rival do Flu fora do Brasil. Os outros dois times da chave são Mirassol e Cerro Porteño.

Em caso de final, os possíveis adversários são: Estudiantes, U. Católica, Rosário Central, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Tolima e Del Valle.

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Chaveamento da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação)

Nos confrontos contra o Independiente Rivadavia na fase de grupos, o Fluminense não conseguiu vencer. Na primeira partida, no Maracanã, o Tricolor saiu na frente, mas sofreu a virada. Foi a primeira derrota do clube em Libertadores no estádio desde 2021.

Em Mendoza, o Independiente Rivadavia saiu na frente e segurou a pressão do Flu até os 90 minutos, quando John Kennedy saiu do banco para garantir o ponto tricolor fora de casa.

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Fluminense perfilado contra o La Guaira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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