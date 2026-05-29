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Flamengo x Cruzeiro: confira histórico do duelo pela Libertadores

As equipes se encontram na competição pela segunda vez na história

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/05/2026
12:58
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Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)
imagem cameraFlamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)
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Terminada a fase de grupos da Libertadores, a Conmebol realizou, na tarde desta sexta-feira (29), o sorteio dos confrontos das oitavas de final. Definido o chaveamento, Cruzeiro e Flamengo voltarão a se enfrentar pela competição.

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A Raposa se classificou em segundo lugar do Grupo D, com 11 pontos, atrás da Universidad Católica-CHI. Enquanto isso, o Rubro-Negro fez 16 pontos no Grupo A.

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Em 2018, as equipes se enfrentaram nesta mesma fase da principal competição da América do Sul, com o Cabuloso levando a melhor. No jogo de ida, vitória celeste por 2 a 0 no Maracanã com gols de De Arrascaeta — hoje ídolo rubro-negro — e Thiago Neves. Na volta, Léo Duarte marcou e deu esperança para o Mais Querido, mas o 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.

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Considerando todas as competições, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em 86 jogos oficiais. Os cariocas levam vantagem com 34 vitórias contra 29 triunfos dos mineiros, além de 23 empates.

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Sorteio das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. o evento aconteceu em Luque, no Paraguai, na sede da entidade, e definiu os oito duelos do torneio continental, que serão disputados após a Copa do Mundo, em agosto.

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As partidas foram definidas a partir dos cruzamentos dos potes um, com os primeiros colocados de cada grupo, e o pote dois, com os segundos de cada chave. Pela regra estabelecida pela Conmebol, não há sorteio de mando de campo, já que os líderes têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026

Lado A

    1.
  1. Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
    2. 2.
  2. Corinthians x Rosario Central-ARG
    3. 3.
  3. Cruzeiro Flamengo
    4. 4.
  4. Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU

Lado B

    1.
  1. Mirassol x LDU-EQU
    2. 2.
  2. Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
    3. 3.
  3. Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
    4. 4.
  4. Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa

Confrontos da Libertadores a partir das oitavas de final
Confrontos da Libertadores a partir das oitavas de final. (Foto: Reprodução/Conmebol/YouTube)

Datas-base das oitavas de final da Libertadores 2026

  • Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro
  • Semifinais: 13 e 22 de outubro
  • Final: 28 de novembro (Estádio Centenário, em Montevidéu)

Veja a premiação da Libertadores a partir das oitavas

  • Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões
  • Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões
  • Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões
  • Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões
  • Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões

*valor em real referente à cotação atualizada na publicação da matéria

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