Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como está o gramado do Maracanã para Fluminense x Palmeiras pela Libertadores?

Campo recebeu elogios após o Fla-Flu, mas jogadores ainda apontam irregularidades depois da troca

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 15:20
Favorite o Lance! no Google
Gramado do Maracanã
Maracanã recebe Fluminense x Palmeiras (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

O Maracanã recebe Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Libertadores, com um gramado que apresentou melhora nas avaliações dos jogadores, mas ainda exige ajustes. Após o Fla-Flu de domingo, último jogo no estádio antes do confronto continental, o goleiro Rossi elogiou o campo e apontou desníveis entre as placas.

— É óbvio que tem aquelas questões de placas, um pouco de desnível. Mas acho que o campo melhorou muito — afirmou o argentino.

➡️Fluminense encerra preparação para enfrentar o Palmeiras; veja provável escalação

O goleiro também destacou que a irrigação favoreceu o jogo e ponderou que o gramado precisa de mais tempo após a substituição para atingir as condições ideais.

continua após a publicidade

Serna já havia apontado melhora

O Fluminense estreou o novo piso na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, na quinta-feira (8). Depois da partida, Serna reconheceu a evolução, mas ressaltou que as irregularidades ainda prejudicavam o comportamento da bola.

— Melhorou, mas ainda falta para ser um bom campo, para dar um bom espetáculo — avaliou o atacante.

Naquela noite, Marcão também reclamou dos quiques da bola, que dificultavam os passes de primeira, e manifestou a expectativa de melhora para o clássico.

continua após a publicidade

Semifinal entre Fluminense e Palmeiras será o terceiro jogo após a troca

A substituição completa do gramado começou após a partida da NFL, em 27 de setembro, e a instalação foi concluída em 1º de outubro. O trabalho incluiu a retirada da grama antiga e o renivelamento do terreno.

Fluminense x Palmeiras será o terceiro compromisso no novo piso, depois do duelo com o Coritiba e do Fla-Flu. A intervenção manteve o tipo de grama utilizado anteriormente; uma mudança de variedade está prevista para depois do encerramento da temporada.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Seedorf e Memphis durante primeiros momentos no clube

Corinthians

Seedorf analisa fase de Memphis e revela planos no Corinthians

Há 51 minutos
Clarence Seedorf durante coletiva

Corinthians

Seedorf nega influência de Memphis e exalta Corinthians: 'Leão ferido é perigoso'

Há 1 hora
Paulinho e Pedrinho

Cruzeiro

Paulinho é apresentado pelo Cruzeiro: 'Me preparei para isso'

Há 2 horas
Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Futebol Nacional

Fluminense e Palmeiras duelam por vaga na final da Libertadores e alívio financeiro

Há 2 horas
Paulinho executivo do Mirassol

Cruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro

Há 2 horas
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Há 2 horas
Mais LANCE!
city torque (reprodução City Torque)

Adversário do Atlético, City Torque chega em momento de baixa na temporada

Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Jornalista dispara sobre Seedorf no Corinthians: 'Insanidade'

Comandante chegou em São Paulo nesta quarta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Luis Robayo / AFP)

Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

Jhon Arias no Fluminense e no Palmeiras

Após vaias e xingamentos, Arias tem segundo reencontro com Fluminense no Maracanã

Memphis Depay durante partida

Crise no ataque do Corinthians coloca zagueiro na artilharia

Ivan Luduvice

Ivan Luduvice detalha propostas para o Santos: veja planos para a Vila, Neymar e SAF

Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Em meio à pressão da torcida, Paulinho será apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira

Adson em Boca x Vasco

Herói improvável em Vasco x Boca, Adson corresponde à escolha de Pedro Emanuel

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Pedro Emanuel mostra confiança em título do Vasco na Sula: 'Pode ser nosso troféu'

Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco

Mesmo com um a menos, Vasco vence o Boca Juniors na La Bombonera

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Veja gol do Adson na vitória do Vasco pela Sul-Americana

José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

José Boto faz crítica à arbitragem e manda recado: 'Deveriam ser assim'