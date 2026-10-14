Como está o gramado do Maracanã para Fluminense x Palmeiras pela Libertadores?
Campo recebeu elogios após o Fla-Flu, mas jogadores ainda apontam irregularidades depois da troca
O Maracanã recebe Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Libertadores, com um gramado que apresentou melhora nas avaliações dos jogadores, mas ainda exige ajustes. Após o Fla-Flu de domingo, último jogo no estádio antes do confronto continental, o goleiro Rossi elogiou o campo e apontou desníveis entre as placas.
— É óbvio que tem aquelas questões de placas, um pouco de desnível. Mas acho que o campo melhorou muito — afirmou o argentino.
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O goleiro também destacou que a irrigação favoreceu o jogo e ponderou que o gramado precisa de mais tempo após a substituição para atingir as condições ideais.
Serna já havia apontado melhora
O Fluminense estreou o novo piso na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, na quinta-feira (8). Depois da partida, Serna reconheceu a evolução, mas ressaltou que as irregularidades ainda prejudicavam o comportamento da bola.
— Melhorou, mas ainda falta para ser um bom campo, para dar um bom espetáculo — avaliou o atacante.
Naquela noite, Marcão também reclamou dos quiques da bola, que dificultavam os passes de primeira, e manifestou a expectativa de melhora para o clássico.
Semifinal entre Fluminense e Palmeiras será o terceiro jogo após a troca
A substituição completa do gramado começou após a partida da NFL, em 27 de setembro, e a instalação foi concluída em 1º de outubro. O trabalho incluiu a retirada da grama antiga e o renivelamento do terreno.
Fluminense x Palmeiras será o terceiro compromisso no novo piso, depois do duelo com o Coritiba e do Fla-Flu. A intervenção manteve o tipo de grama utilizado anteriormente; uma mudança de variedade está prevista para depois do encerramento da temporada.
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