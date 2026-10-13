O Fluminense encerrou nesta terça-feira (13) a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores. Renê treinou normalmente e pode retornar à lateral esquerda nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. Savarino também deve começar entre os titulares depois de marcar três gols contra o Coritiba e ser preservado na maior parte do jogo contra o Flamengo.

O provável Fluminense para enfrentar o Palmeiras tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

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Renê pode voltar à lateral esquerda em Fluminense x Palmeiras

Após apresentar dores no tornozelo e ficar fora dos últimos dois jogos, Renê participou normalmente da atividade e pode reassumir a posição ocupada por Guilherme Arana. A formação terá os retornos de Guga e Thiago Silva à defesa em relação ao time que iniciou o Fla-Flu de domingo.

No meio, Ganso deve voltar à equipe titular no lugar de Lucho Acosta, e Martinelli permanece no time, naturalmente.

Savarino, autor de três gols na vitória sobre o Coritiba, deve ganhar a vaga de Soteldo. Canobbio completa os lados do ataque em Fluminense x Palmeiras com Hulk novamente como referência, após começar o clássico no banco.

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Marcão já tinha equipe encaminhada

Depois da derrota para o Flamengo, Marcão afirmou que as escolhas para o clássico levaram em conta a preparação para a semifinal. O treinador explicou que o desgaste físico e o intervalo entre as partidas influenciaram a decisão de preservar jogadores.

– A gente realmente não tem como desvincular esse jogo de hoje com o de quarta-feira. A gente já tem mais ou menos uma ideia em cima disso, que a gente acabou trabalhando a equipe hoje – afirmou na coletiva de domingo.

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O Fluminense abre a semifinal em casa contra o Palmeiras e decide a classificação no dia 21, também às 21h30, em São Paulo. A equipe chegou a esta fase após eliminar o Platense por 3 a 2 no placar agregado.

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