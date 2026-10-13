Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense encerra preparação para enfrentar o Palmeiras; veja provável escalação

Tricolor finalizou últimos ajustes no CT Carlos Castilho

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 18:08
Favorite o Lance! no Google
Marcão em treino do Fluminense
Marcão em treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense encerrou nesta terça-feira (13) a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores. Renê treinou normalmente e pode retornar à lateral esquerda nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. Savarino também deve começar entre os titulares depois de marcar três gols contra o Coritiba e ser preservado na maior parte do jogo contra o Flamengo.

O provável Fluminense para enfrentar o Palmeiras tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

continua após a publicidade

➡️Fluminense reencontra Palmeiras com Marcão consolidado, Hulk protagonista e time mais encorpado

Renê pode voltar à lateral esquerda em Fluminense x Palmeiras

Após apresentar dores no tornozelo e ficar fora dos últimos dois jogos, Renê participou normalmente da atividade e pode reassumir a posição ocupada por Guilherme Arana. A formação terá os retornos de Guga e Thiago Silva à defesa em relação ao time que iniciou o Fla-Flu de domingo.

No meio, Ganso deve voltar à equipe titular no lugar de Lucho Acosta, e Martinelli permanece no time, naturalmente.

Savarino, autor de três gols na vitória sobre o Coritiba, deve ganhar a vaga de Soteldo. Canobbio completa os lados do ataque em Fluminense x Palmeiras com Hulk novamente como referência, após começar o clássico no banco.

continua após a publicidade

Marcão já tinha equipe encaminhada

Depois da derrota para o Flamengo, Marcão afirmou que as escolhas para o clássico levaram em conta a preparação para a semifinal. O treinador explicou que o desgaste físico e o intervalo entre as partidas influenciaram a decisão de preservar jogadores.

– A gente realmente não tem como desvincular esse jogo de hoje com o de quarta-feira. A gente já tem mais ou menos uma ideia em cima disso, que a gente acabou trabalhando a equipe hoje – afirmou na coletiva de domingo.

continua após a publicidade

O Fluminense abre a semifinal em casa contra o Palmeiras e decide a classificação no dia 21, também às 21h30, em São Paulo. A equipe chegou a esta fase após eliminar o Platense por 3 a 2 no placar agregado.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Canobbio e Arias disputam a bola em partida entre Fluminense e Palmeiras
Canobbio e Arias disputam a bola em partida entre Fluminense e Palmeiras (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gramado do Maracanã

Colunas

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Há 4 horas
Cano comemora gol em Fluminense x Palmeiras

Fluminense

Fluminense reencontra Palmeiras com Marcão consolidado, Hulk protagonista e time mais encorpado

Há 11 horas
Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense

Fluminense

Marcão tem time encaminhado para enfrentar o Palmeiras e vê Fluminense fortalecido

Há 23 horas
Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo

Parceiro - r7

Em noite de pouca criatividade, Wesley Natã dá resposta e vira boa notícia para o Fluminense

Há 1 dia
Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Fora de Campo

Flamengo x Fluminense: dublagem revela discussão em lance polêmico

Há 1 dia
Flaco López recebe a marcação de Varela na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo e Palmeiras somam 99,8% de chances de título

Há 1 dia
Mais LANCE!
Fluminense entrou com time misto contra o Flamengo

Análise: Fluminense sofre com pressão do Flamengo e encontra pouco espaço para atacar no Fla-Flu

PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

PC Oliveira dá veredito sobre polêmicas em Flamengo x Fluminense

Felipe Melo não gostou da atitude de Cacá durante Vitória x Bahia (Foto: Reprodução)

Felipe Melo é sincero sobre polêmica em Flamengo x Fluminense: 'Mudaria'

Carrascal comemorando gol em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo provoca o Fluminense após vitória no clássico; veja

Marcão na coletiva após Flamengo x Fluminense

Marcão explica time misto no Fla-Flu e critica arbitragem: 'Com a imagem não dá para brigar'

Mattheus Montenegro desabafou após derrota do Fluminense para o Flamengo

Presidente do Fluminense detona arbitragem do Fla-Flu: 'Um lixo, uma m&@%'

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Samuel Xavier dispara contra arbitragem após derrota do Fluminense: 'Tem medo'

Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após derrota

Carrascal Flamengo

Flamengo domina, vence o Fluminense e segue líder do Brasileirão

Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Carrascal abre o placar em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gol em Flamengo x Fluminense: Carrascal marca o gol da vitória

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Pedro em ação com a camisa do Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'