O Volta Redonda anunciou na quinta-feira (13) que o técnico Rogério Corrêa não segue mais no comando do clube, logo após o rebaixamento decretado à Série C. Com isso, a lista dos treinadores mais longevos do Brasil foi alterada e teve a entrada de Gilmar Dal Pozzo, da Chapecoense.

Rogério Corrêa, 44 anos, estava no Voltaço desde 16 de fevereiro de 2024 e estava na segunda passagem do comandante pelo clube carioca. Em um ano e nove meses, ele teve 29 vitórias, 25 empates e 27 derrotas em 80 jogos, com aproveitamento de 46,6%.

O comandante do Volta Redonda era o terceiro treinador há mais tempo em um clube brasileiro. Com isso, Ricardo Catalá assumiu a posição dele na lista.

O técnico de 43 anos está no São Bernardo desde 4 de abril do ano passado e é o terceiro comandante com mais jogos na história do ABC paulista, com 86, atrás de Márcio Zanardi (97) e Edson Boaro (95).

Gilmar Dal Pozzo entra no top-5 técnicos mais longevos do Brasil

A novidade no ranking, que é liderado por Abel Ferreira, do Palmeiras, é a entrada de Gilmar Dal Pozzo, da Chapecoense. O treinador foi anunciado pela Chape em 20 de agosto de 2024.

No ano passado, o técnico de 56 anos salvou o time do rebaixamento na Série B. Agora, o time catarinense é o quarto colocado e briga por acesso à Série A, a duas rodadas do fim.

Na beira de entrar no top-5 está Filipe Luís, do Flamengo. Anunciado em 30 de setembro de 2024, o técnico flamenguista que negocia a renovação já é o sexto mais longevo do Brasil.

Top-5 técnicos mais longevos do Brasil

Abel Ferreira (Palmeiras): anunciado em 30/10/2020

Rogério Ceni (Bahia): anunciado em 9/9/2023

Ricardo Catalá (São Bernardo): anunciado em 4/4/2024

Léo Condé (Ceará): anunciado em 27/6/2024

Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense): anunciado em 20/8/2024

Quatro técnicos longevos do Brasil foram demitidos em 2025

Com exceção de Abel Ferreira, as posições no top-5 se alteraram com quatro técnicos demitidos. Eduardo Baptista, que estava no Novorizontino desde novembro de 2022, caiu em abril deste ano.

Outro que saiu do ranking foi Roger Silva, que ficou no Athletic-MG de março de 2024 a junho de 2025. Já no mês seguinte, dois treinadores antigos também caíram: Jorge Castilho comandou o Maringá de abril de 2021 até o fim de julho, assim como Vojvoda, que ficou no Fortaleza de maio de 2021 a 17 de julho.