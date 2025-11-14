Em brigas opostas, Coritiba e Athletic se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B. O jogo será transmitido ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Coxa segue na liderança isolada, com 64 pontos, cinco pontos acima do quinto colocado Criciúma, e precisa de uma vitória para garantir o acesso e o título. Já o Esquadrão está na 16ª posição, com 40 pontos, mesma pontuação da Ferroviária-SP, que abre a ZR.

Coritiba x Athletic CFC ATH 37ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 15 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 1 contra o rebaixado Paysandu, na Curuzu, e não perde há quatro jogos, com dois triunfos e duas igualdades. Em casa, o Coxa não vence desde o 2 a 1 diante do Atlético-GO, em 9 de outubro, pela 31ª rodada - desde lá, foram três empates seguidos.

O treinador Mozart tem o retorno do atacante Lucas Ronier, que cumpriu suspensão, e entra na vaga de Clayson. Já o volante Wallisson, impedido por uma cláusula contratual, e o meia Josué, suspenso, ficam de fora. Filipe Machado e Vini Paulista devem ser os substitutos.

O Athletic venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, na Arena Sicredi, em confronto direto, e saiu a zona de rebaixamento. Caso vença o Coxa e a Locomotiva perca para o Athletico em casa, o Esquadrão garante a permanência na Segundona.

Para o jogo, o técnico Rui Duarte tem as baixas do zagueiro Sidimar, do lateral-esquerdo Yuri Silva e do volante Sandry, suspensos, além do atacante Alessio da Cruz, convocado por Cabo Verde. Já o lateral-direito Wesley Gasolina e o meia Francisco Geraldes retornam de suspensão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X ATHLETIC

37ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista (Carlos de Pena); Iury Castilho, Lucas Ronier e Dellatorre.

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte)

Adriel; Douglas Pelé, Jhonatan, Marcelo Ajul e Gabriel Verutti; Gabriel Índio, Fabrício Isidoro e Fernando Martínez; Welinton Torrão, Neto Costa e Ronaldo Tavares.