Maringá demite segundo técnico mais longevo do Brasil; veja ranking

O Maringá demitiu o técnico Jorge Castilho, segundo mais longevo do Brasil, em reunião feita na noite desta quinta-feira (31). Ele estava no clube paranaense desde abril de 2021, atrás apenas de Abel Ferreira, no Palmeiras a partir de outubro de 2020.

A saída acontece depois de um longo jejum e queda na tabela da Série C: 11 jogos, com sete empates e cinco derrotas. A última vitória foi por 3 a 2 contra o Confiança, em 5 de maio, em casa. Ou seja, o Dogão há quase três meses sem vencer.

Com a sequência negativa, o Maringá saiu da briga pela liderança da Terceirona para lutar contra o rebaixamento à Série D. O time ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos, dois pontos acima da ZR. A distância para o G-8 é de quatro pontos.

O Maringá volta a campo contra o Floresta, oitavo colocado com 20 pontos, no domingo (3), às 16h30 (de Brasília), no Willie Davids. A primeira fase da Terceirona tem mais cinco jogos.

Jorge Castilho no Maringá

Jorge Castilho começou como auxiliar do Maringá em 2020 e foi efetivado em 5 de abril de 2021. Desde lá, o Maringá conquistou acesso da Segundona do estadual e foi tri-vice do Paranaense em 2022, 2024 e 2025.

Nacionalmente, com Jorge Castilho, o Maringá conquistar o acesso na Série D no ano passado. A equipe ainda chegou duas vezes na terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado para Flamengo (2023) e Atlético-MG (2025).

Ao todo, foram 148 jogos à frente do MFC em seis temporadas, com 70 vitórias, 44 empates e 34 derrotas, em um aproveitamento de 57%. O contrato do técnico de 43 anos era até o fim desta temporada.

- Mais do que os resultados, Jorge Castilho entregou ao clube uma identidade, um modelo de trabalho e uma cultura de excelência que elevaram o nome do Maringá Futebol Clube a nível nacional. Foi protagonista do período mais vitoriosos da história do clube, marcando seu nome de forma definitiva como o técnico mais vitorioso do MFC - afirmou a nota do clube.

Jorge Castilho ficou próximo do título inédito do Maringá no Paranaense em três oportunidades. Foto: Fernando Teramatsu/MFC

Top-5 de técnicos mais longevos do futebol brasileiro

Abel Ferreira (Palmeiras): anunciado em 30/10/2020 Rogério Ceni (Bahia): anunciado em 9/9/2023 Rogério Corrêa (Volta Redonda): anunciado em 16/2/2024 Ricardo Catalá (São Bernardo): anunciado em 4/4/2024 Léo Condé (Ceará): anunciado em 27/6/2024

Confira a nota oficial do Maringá

"O Maringá Futebol Clube comunica que, em reunião realizada entre a diretoria executiva e o técnico Jorge Castilho, na manhã desta quinta-feira, 31, ficou definido, em comum acordo, que o treinador deixa o comando técnico da equipe principal.

Castilho encerra sua passagem pelo MFC como o segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro, com uma trajetória marcada por conquistas históricas, evolução e entrega absoluta ao projeto do clube.

Foram 148 jogos à frente do MFC em seis temporadas, com 70 vitórias, 44 empates e 34 derrotas, alcançando um aproveitamento de 57%. O treinador chegou ao clube em 2020, ainda na disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense, como auxiliar técnico, e assumiu o comando principal na oitava rodada, conquistando seu primeiro acesso pelo clube.

Em 2021, iniciou novamente como auxiliar técnico e, na quarta rodada do Paranaense, assumiu a equipe de forma efetiva. Desde então, ajudou a transformar o Maringá FC em uma referência esportiva. Sob sua liderança, o Tricolor conquistou o acesso à elite do futebol paranaense, foi vice-campeão estadual em 2022, 2024 e 2025, e alcançou feitos inéditos, como o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2024 e a chegada à terceira fase da Copa do Brasil em duas edições, 2023 e 2025, com vitórias memoráveis contra Sampaio Corrêa, Marcílio Dias, Flamengo, América-MG e Juventude.

Mais do que os resultados, Jorge Castilho entregou ao clube uma identidade, um modelo de trabalho e uma cultura de excelência que elevaram o nome do Maringá Futebol Clube a nível nacional. Foi protagonista do período mais vitoriosos da história do clube, marcando seu nome de forma definitiva como o técnico mais vitorioso do MFC.

O Maringá FC agradece profundamente pelos anos de dedicação, competência e profissionalismo, e deseja ao treinador sucesso em seus próximos desafios. Reconhecemos que este ciclo se encerra neste momento, mas as portas do clube estarão sempre abertas para quem fez tanto pela nossa história.

O clube informa que já trabalha na contratação do novo treinador da equipe para a sequência na temporada".