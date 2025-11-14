Volta Redonda rebaixado: relembre os últimos clubes cariocas que caíram para a Série C

O Volta Redonda confirmou na última segunda-feira (10) sua queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do Sul Fluminense tornou-se o segundo rebaixado da Série B de 2024 após a vitória do Botafogo-SP sobre o Amazonas, resultado que tirou do clube qualquer possibilidade matemática de alcançar o Athletic — primeiro time fora da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Com apenas duas rodadas restantes, o Voltaço até poderia igualar a pontuação do time mineiro, mas ficaria atrás no número de vitórias: apenas oito contra 11 do Athletic, critério que mantém o clube carioca entre os quatro últimos da tabela. A queda encerra uma campanha marcada por inconsistências e dificuldades ao longo de toda a competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre os últimos clubes do Rio de Janeiro rebaixados para a Série C

2015 – Macaé

Antes do Volta Redonda, o último clube carioca a ser rebaixado para a Série C havia sido o Macaé, em 2015. A equipe da Região dos Lagos travou uma disputa intensa para permanecer na Série B até as últimas rodadas, mas acabou caindo na 17ª colocação, com 43 pontos.

continua após a publicidade

Curiosamente, o rebaixamento veio apenas um ano após uma das maiores conquistas da história do clube: o título da Série C em 2014, sob o comando de Marcelo Cabo. O retorno à terceira divisão, porém, foi imediato, frustrando a torcida que vivia seu melhor momento.

Macaé x Paysandu na Série B de 2015 (Foto: Tiago Ferreira)

2011 – Duque de Caxias

A campanha do Duque de Caxias em 2011 é lembrada como uma das piores da Série B na era dos pontos corridos. A equipe da Baixada Fluminense terminou na lanterna, somando apenas 17 pontos durante toda a competição.

continua após a publicidade

Além do desempenho fraco em campo, o clube conviveu com baixíssima presença de público. Em alguns jogos, chegou a registrar números históricos — e negativos — de torcedores. Na 28ª rodada, por exemplo, o empate por 0 a 0 com o Paraná contou com apenas 24 pagantes, um dos piores públicos da história da divisão. Em 2024, o Duque de Caxias voltou a sofrer novo baque ao ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Carioca.

2002 – Americano

Em 2002, o Americano, de Campos dos Goytacazes, também acabou rebaixado da Série B. Na época, o campeonato contava com 26 equipes, e as seis últimas eram eliminadas. O clube campista terminou na 21ª colocação e foi empurrado para a Série C do ano seguinte, encerrando um período em que tentava se manter entre os principais representantes do interior do Rio.

1998 – Três cariocas caem juntos

O ano de 1998 foi especialmente duro para o futebol carioca. Das seis equipes rebaixadas para a Série C, três eram do Rio de Janeiro:

Americano — último colocado

Volta Redonda — penúltimo colocado

Fluminense — que lutou até a última rodada, mas acabou selando uma queda histórica

Para o Tricolor, o rebaixamento marcou um dos momentos mais conturbados de sua história. O clube, que vivia uma grave crise administrativa e financeira, disputou a Série C no ano seguinte antes de retornar à elite de forma direta no ano seguinte.