Flamengo analisa contraproposta de Filipe Luís para renovação de contrato

As negociações entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação de contrato ganharam novo fôlego durante a Data Fifa. O técnico, junto de seu empresário Jorge Mendes, apresentou uma contraproposta com novos termos financeiros e contratuais. O clube carioca recebeu as demandas e está em processo de análise. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo é multado após atitude de sua torcida em partida da Libertadores

Contraproposta formalizada

Antes mesmo de ser representado por Jorge Mendes, Filipe Luís já havia recebido uma proposta do Flamengo, que incluía um reajuste salarial expressivo. No entanto, o valor ainda ficava abaixo do patamar de outros treinadores campeões no futebol brasileiro nos últimos anos.

Sem pressa, a contraproposta foi formalizada somente após as primeiras conversas com o diretor executivo de futebol, José Boto, ocorridas em setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís, Arrascaeta e Varela antes treino do Flamengo em preparação para enfrentar o Bahia na Fonte Nova (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Conquistas e desempenho como treinador

Desde que assumiu o comando do time principal, Filipe Luís já levantou três taças: a Copa do Brasil 2024, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil 2025. Além disso, lidera o Flamengo na reta final do Brasileirão e está na semifinal da Copa Libertadores, com chances reais de mais conquistas na temporada. Em setembro de 2025, o jogador completou um ano a frente do Rubro-negro.

➡️ Jogadores do Flamengo marcam presença na vitória de Charles Do Bronx no UFC Rio

No total, Filipe comandou a equipe em 71 partidas, somando 46 vitórias, 17 empates e apenas 8 derrotas. Sob seu comando, o time marcou 123 gols e sofreu 41.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real