Fortaleza demite o técnico Juan Pablo Vojvoda

O Fortaleza demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador não resistiu à má fase do clube e caiu após derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após uma reunião nesta segunda-feira (14), com anúncio no período da tarde.

Apesar da importância de sua trajetória, a fase negativa em 2025 acabou derrubando o argentino. O time foi vice-campeão do Campeonato Cearense, caiu na terceira fase da Copa do Brasil contra o Retrô e foi eliminado nas quartas da Copa do Nordeste pelo Bahia. A equipe avançou para as oitavas na Libertadores, mas não teve atuações convincentes na competição.

O desempenho no Brasileirão também foi relevante para a decisão da diretoria. O Fortaleza é o atual 18º colocado no torneio, com dez pontos em 13 jogos. São dois triunfos, quatro igualdades e sete derrotas na campanha. Atualmente, o objetivo do Tricolor na competição é sair da zona de rebaixamento e garantir a permanência.

Vojvoda em treino do Fortaleza em 2025. O técnico foi demitido do clube (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Vojvoda chegou ao Tricolor em maio de 2021, substituindo Enderson Moreira. A passagem histórica, que superou quatro anos, ficou marcada por títulos e campanhas de destaque, como o vice-campeonato na Copa Sul-Americana de 2023. Foram 310 jogos no comando do Leão, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

O comandante foi tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) pelo Fortaleza.

Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também saíram do clube. Em nota, o Tricolor agradeceu pelos serviços prestados.

Dirigentes explicam decisão

Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (14), dirigentes do Fortaleza explicaram a decisão de demitir Vojvoda. Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, citou os méritos no trabalho do argentino.

— Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo. Um ciclo extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou, também, o carinho do torcedor. Com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis. Entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária - relatou.

— Um ciclo vitorioso aqui no clube, mas tudo tem uma hora de começar e de encerrar. A partir de agora, vamos buscar um novo comando, um novo treinador. Que tenha um perfil vencedor, que comece um ciclo vitorioso aqui no clube também. Começamos agora a manter os contatos, a partir desse momento. Esperamos em breve anunciar o novo treinador do nosso clube - finalizou Sérgio Papellin, diretor de futebol.

