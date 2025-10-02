Com renovação travada, Athletico e Dudu entram em mês decisivo

O Athletico e o meia Dudu, 19 anos, ainda não entraram em acordo para a renovação após quase dois meses de negociação. A situação atual é vista como emperrada pelas duas partes e pode acarretar em uma saída de graça do atleta.

Dudu tem contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026 e chegou a negociar uma extensão de quatro anos, no começo de setembro. No entanto, nos últimos 10 dias, a tratativa travou por divergências financeiras.

Ao final de outubro, vale destacar, o meio-campista pode assinar pré-contrato com outro clube. Ele tem recebido sondagens constantes de equipes do Brasil e do exterior, mas nenhuma negociação foi aberta até uma resolução definitiva com o Athletico.

A última renovação de Dudu foi em maio de 2023 que, por ser menor de idade, só podia assinar contrato por, no máximo, três temporadas. A multa atual para o mercado brasileiro é de R$ 40 milhões.

Athletico aciona renovação automática com Dudu; staff contesta

Com o imbróglio, o Furacão notificou o jogador para acionar a cláusula de renovação automática por dois anos - até o final de abril de 2018. O movimento foi feito na sexta-feira (26).

Do outro lado, os empresários que cuidam da carreira de Dudu colocam a manobra como inválida. A informação inicial é da rádio Transamérica e foi confirmada pelo Lance!.

O jovem jogador já declarou, no mês passado, que tem vontade de permanecer no Athletico e coloca a renovação como prioridade. Ainda assim, diretoria e staff precisam chegar a um denominador comum em relação ao salário e a multa rescisória para o exterior, algo que parece distante no momento.

Dudu no Athletico

No CT do Caju desde 2019, quando tinha 13 anos, Dudu estreou profissionalmente em 2023, aos 17 anos na Série A, mas seguiu com prioridade para atuar no sub-20. Ele foi promovido em definitivo ao elenco principal em 2025 e sofreu uma luxação no ombro durante a pré-temporada.

O meia ficou à disposição a partir de junho e começou a ganhar espaço com Odair Hellmann desde agosto. Neste ano, Dudu tem dois gols em 17 partidas, sendo sete como titular. Um dos gols, inclusive, foi comparado a um de Messi em 2015 e com pedidos de Prêmio Puskás.

Dudu tem passagens pela base da Seleção Brasileira

Dudu, do Athletico, é o camisa 10 do Brasil na base. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Meia de criação, Dudu é o camisa 10 da Seleção Brasileira na base. Ele acumula convocações com a amarelinha desde o sub-15.

Pelo Brasil, o atleta foi campeão sul-americano sub-17, sendo o garçom do torneio com seis assistências, além da vice-artilharia, com três gols. No mesmo ano, em 2023, ele também disputou o Mundial da categoria, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.

Agora, Dudu tem sido convocado constantemente pelo técnico Ramon Menezes para o sub-20, incluindo na última lista. Contudo, a pedido do próprio Athletico, ele não se apresentou em dois amistosos e ficou de fora do Mundial, disputado entre o fim de setembro e começo de outubro.

Pelo Athletico, na base, o meia foi bicampeão paranaense em 2022 e 2023, pelo sub-17, e conquistou a Copa Sul sub-20 no ano passado.

Athletico na Série B

A nove rodadas do fim, o Athletico vem de oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias seguidas. O Furacão ocupa a quarta posição da Série B, com 48 pontos, um ponto a mais que o Novorizontino, primeiro time fora do G-4.