Flamengo chega a Buenos Aires para a Recopa Sul-Americana

BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na noite desta terça-feira (17), para a disputa da Recopa Sul-Americana. A chegada na capital argentina, após cerca de uma hora e meia com os trâmites no aeroporto, contou com a presença de poucos torcedores, mesmo que de forma tímida.

O Flamengo está hospedado em Puerto Madero, que fica a cerca de 35 minutos do Estádio Ciudad de Lanús, palco do jogo de quinta-feira, às 21h30.

Para o primeiro compromisso da Recopa Sul-Americana, o técnico Filipe Luís não contará com Jorginho e Wallace Yan. O meio-campista realiza trabalhos especializados do departamento médico. Já o atacante, com dores musculares, também fica fora.

Torcida do Flamengo na Argentina (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo realiza treino no CT do Boca Juniors

O Flamengo encerra a preparação para o jogo na tarde desta quarta-feira. O técnico Filipe Luís comandará atividades na Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca Juniors.

Quando será os jogos entre Flamengo e Lanús

Após o confronto desta quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentam no dia 26 de fevereiro, no Maracanã. O Rubro-Negro, campeão em 2020, busca o bicampeonato.

