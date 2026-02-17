Saiba datas, horários e onde assistir às semifinais do Campeonato Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro detalhou (FFERJ), nesta terça-feira (17), os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. A competição ainda conta com Fluminense, Vasco, Flamengo e Madureira na luta pela taça.

As semifinais começam no domingo (22), com dois confrontos. Vasco e Fluminense se enfrentam às 18h, com mando provável no Nilton Santos, já que Madureira e Flamengo firmaram acordo para mandar os dois jogos no Maracanã. As equipes se enfrentam no mesmo dia, às 20h30, o que impede a realização do clássico no mesmo estádio.

Cabe destacar que o Vasco não possui liberação do BEPE para realizar clássicos em São Januário que não sejam contra o Botafogo, o que inviabiliza a utilização de sua casa neste confronto. Com isso, a expectativa é que o clube leve a partida para o Nilton Santos.

Os jogos de volta estão marcados para o fim de semana seguinte. Fluminense e Vasco se enfrentam no domingo, 01/03, às 18h, no Maracanã, enquanto Madureira e Flamengo duelam no segunda-feira, 02/03, às 21h, também no estádio.

Estádio do Maracanã (Foto: Fifa)

Veja o calendário dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca:

Jogos de ida

22/02 - Vasco x Fluminense - 18h - estádio a definir - Globo, Sportv e Premiere

22/02 - Flamengo x Madureira - 20h30 - Maracanã - Globo, GETV, Sportv e Premiere

Jogos de volta

01/03 - Fluminense x Vasco - 18h - Maracanã - GETV, Sportv e Premiere

02/03 - Madureira x Flamengo - 21h - Maracanã - Sportv e Premiere

Fase anterior do torneio

O Fluminense garantiu a classificação diante do Bangu ao vencer por 3 a 1 no Maracanã. Já o Madureira avançou ao superar o Boavista por 2 a 1.

No clássico entre Flamengo e Botafogo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no Nilton Santos, enquanto o Vasco eliminou o Volta Redonda nos pênaltis.

