O'Higgins x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela segunda fase
O Bahia visita o O'Higgins-CHI nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).
Ficha do jogo
Como chegam O'Higgins e Bahia?
Mandante no confronto, o O'Higgins vem de derrota por 2 a 1 para o Limache-CHI, pelo campeonato nacional. Esta é a quinta ida dos chilenos à Libertadores.
Do outro lado, o Bahia chega buscando uma nova participação na fase de grupos do torneio. Em seu último jogo, pelo Estadual, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou no 2 a 2 contra a Jacuipense.
O Esquadrão viajou para o Chile sem jogadores importantes, como os zagueiros David Duarte e Kanu e os meio-campistas Everton Ribeiro e Michel Araujo.
Confira as informações do jogo entre O'Higgins x Bahia:
✅ FICHA TÉCNICA
O'HIGGINS X BAHIA
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile)
📺 Onde assistir: Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU)
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
