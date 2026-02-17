O Bahia visita o O'Higgins-CHI nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).

Ficha do jogo HIG BAH Segunda fase Copa Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Local Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile) Árbitro Alberto Feres (URU) Assistentes Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU) Var Christian Ferreyra (URU) Onde assistir

Como chegam O'Higgins e Bahia?

Mandante no confronto, o O'Higgins vem de derrota por 2 a 1 para o Limache-CHI, pelo campeonato nacional. Esta é a quinta ida dos chilenos à Libertadores.

Do outro lado, o Bahia chega buscando uma nova participação na fase de grupos do torneio. Em seu último jogo, pelo Estadual, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou no 2 a 2 contra a Jacuipense.

O Esquadrão viajou para o Chile sem jogadores importantes, como os zagueiros David Duarte e Kanu e os meio-campistas Everton Ribeiro e Michel Araujo.

Everton Ribeiro na partida entre Vasco e Bahia, pelo Brasileirão 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre O'Higgins x Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS X BAHIA

COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile)

📺 Onde assistir: Paramount+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU)

🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.