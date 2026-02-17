menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

O'Higgins x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela segunda fase

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 17/02/2026
19:00
O'Higgins e Bahia se enfrentam pela Copa Libertadores (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraO'Higgins e Bahia se enfrentam pela Copa Libertadores (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia visita o O'Higgins-CHI nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo

Escudo O'Higgins
HIG
BAH
Segunda fase
Copa Libertadores
Data e Hora
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
Local
Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile)
Árbitro
Alberto Feres (URU)
Assistentes
Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
Var
Christian Ferreyra (URU)
Onde assistir
Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

➡️ Aposte nos jogos do Bahia na Libertadores!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como chegam O'Higgins e Bahia?

Mandante no confronto, o O'Higgins vem de derrota por 2 a 1 para o Limache-CHI, pelo campeonato nacional. Esta é a quinta ida dos chilenos à Libertadores.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Bahia chega buscando uma nova participação na fase de grupos do torneio. Em seu último jogo, pelo Estadual, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou no 2 a 2 contra a Jacuipense.

O Esquadrão viajou para o Chile sem jogadores importantes, como os zagueiros David Duarte e Kanu e os meio-campistas Everton Ribeiro e Michel Araujo.

continua após a publicidade

➡️ Rogério Ceni critica saída de Cauly para o São Paulo e dispara: 'Não deveria ter ido'

Everton Ribeiro, do Bahia, durante partida contra o Vasco em São Januário
Everton Ribeiro na partida entre Vasco e Bahia, pelo Brasileirão 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre O'Higgins x Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA
O'HIGGINS X BAHIA
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile)
📺 Onde assistir: Paramount+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU)
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias