Odair Hellmann elogia reforços do Athletico por arrancada na Série B: ‘Acertamos’

O técnico Odair Hellmann elogiou as contratações do Athletico após a vitória por 1 a 0 contra o Operário-PR no sábado (27), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada da Série B. O Furacão teve uma arrancada após a janela de transferência e entrou no G-4.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Furacão trouxe seis atletas no mercado mais recente, entre 10 de julho e 2 de setembro, e investiu R$ 38,7 milhões. Antes, na janela do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho, o clube não fez contratações.

As contratações foram os zagueiros Aguirre (Atlético Nacional-COL) e Carlos Terán (Chicago Fire-EUA), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG), o volante Élan Ricardo (Besiktas-TUR) e os atacantes Mendoza (León-MEX) e Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL).

continua após a publicidade

- A gente tem que falar da vinda dos jogadores na janela, agradecer ao clube por acreditar na situação de buscar novas características. A gente trouxe jogadores experientes, jogadores com capacidade técnica, física e também com experiência. Isso era muito importante pela pressão que nós vivíamos e vivemos, pela pressão que o Athletico tem - avaliou o técnico, em entrevista coletiva.

Dentro do pacote, o Furacão fez a maior contratação da história e pagou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões, na cotação da época) por Viveros. O centroavante colombiano já tem sete gols em 13 partidas na Série B - em todas as competição, são oito gols e uma assistência em 17 jogos.

continua após a publicidade

De todos os reforços, apenas o volante Élan Ricardo não virou titular do Athletico e fez apenas um jogo. Terán, no momento, se recupera de lesão, enquanto Mendoza passou a alternar entre titularidade e banco de reservas nos últimos jogos, mas tem sido sempre acionado.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

- Eu acho que também deu um suporte para quem estava aqui crescer, poder desenvolver e crescer e performar melhor. Então essa junção mesmo no meio do campeonato foi uma situação importante. É investimento. O Athletico tem essa capacidade, investiu, a gente acertou nas contratações e eles agregaram aos jogadores que estavam aqui. Fortalecimento de equipe, características e ideias - completou Odair Hellmann.

Time-base do Athletico na Série B

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Carlos Terán; Benavídez, Patrick, Zapelli e Esquivel; Dudu (Mendoza/Leozinho), Luiz Fernando e Viveros.

*Reforços da última janela de transferência em negrito

Odair Hellmann tem nove vitórias em 19 jogos pelo Athletico na Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico entra no G-4 da Série B

Com a ajuda dos reforços, o Furacão chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias seguidas. Em um mês, o Athletico pulou da 13ª para a terceira posição, com 48 pontos. O Novorizontino, primeiro time fora do G-4, tem 47 pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 75,5% de chance de acesso à Série A. Apenas o Goiás, 76,2%, está à frente. Criciúma (75,2%) e Coritiba (58,3%) estão na sequência.

A nove rodadas do fim, o Athletico enfrenta o Atlético-GO (fora), Remo (fora), Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa).

Athletico na Série B