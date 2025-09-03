Athletico encaminha renovação com meia Dudu para evitar novo ‘caso Kauã Moraes’

O Athletico está próximo de renovar com o meia Dudu, 19 anos, que ganhou espaço com o técnico Odair Hellmann. A tendência é de que o novo acordo seja assinado neste mês.

Dudu tem contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026 e negocia uma extensão de três a cinco anos. No final de outubro, vale destacar, ele pode assinar pré-contrato com outro clube.

Nas últimas semanas, inclusive, o jogador e o empresário Marcelo Lipatin receberam sondagens de equipes do Brasil e do exterior. A última renovação dele foi em maio de 2023 que, por ser menor de idade, só podia assinar contrato por, no máximo, três temporadas.

Com a tratativa com Dudu, a diretoria rubro-negra tenta evitar um novo "caso Kauã Moraes", que foi comprado pelo Cruzeiro por R$ 11 milhões. O time mineiro aproveitou que a multa rescisória do lateral-direito era considerada baixa e depositou o valor integral na semana passada.

Dudu no Athletico

No CT do Caju desde 2019, quando tinha 13 anos, Dudu estreou profissionalmente em 2023, aos 17 anos na Série A, mas seguiu com prioridade para atuar no sub-20. Ele foi promovido em definitivo ao elenco principal em 2025, mas sofreu uma luxação no ombro durante a pré-temporada e só ficou à disposição em junho.

Neste ano, ele tem um gol marcado em 11 partidas com a camisa rubro-negra, sendo oito pela Série B e três pela Copa do Brasil. O meia foi titular em três jogos.

Dudu tem passagens pela base da Seleção Brasileira

Dudu, do Athletico, é o camisa 10 do Brasil na base. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Meia de criação, Dudu é o camisa 10 da Seleção Brasileira na base. Ele acumula convocações com a amarelinha desde o sub-15.

Pelo Brasil, o atleta foi campeão sul-americano sub-17, sendo o garçom do torneio com seis assistências, além da vice-artilharia, com três gols. No mesmo ano, em 2023, ele também disputou o Mundial da categoria, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.

Agora, Dudu tem sido convocado constantemente pelo técnico Ramon Menezes para o sub-20, incluindo na última lista. Contudo, ele não se apresentou para os dois amistosos contra o Paraguai a pedido do próprio Athletico.

Pelo Athletico, na base, o meia foi bicampeão paranaense em 2022 e 2023, pelo sub-17, e conquistou a Copa Sul sub-20 no ano passado.

Athletico na Série B

A 14 rodadas do fim, o Athletico vem de duas vitórias seguidas e ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. A distância para o Criciúma, que abre o G-4, é de seis pontos.