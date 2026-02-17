O Corinthians conta com dois reforços que ainda não estrearam na temporada. Em meio a diversas lesões, o técnico Dorival Júnior espera poder utilizá-los o quanto antes, mas a condição física dos atletas ainda impede a estreia.

O lateral Fabrizio Angileri retorna ao clube após longas negociações para renovação de contrato, enquanto o meia Zakaria ainda não foi oficialmente anunciado. Após a vitória sobre o São Bernardo, no domingo (15), Dorival afirmou que a tendência é ter a dupla em duas semanas.

— Vai demorar um pouco mais. Não será tão cedo ainda, ainda que o Angileri tenha um físico privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar em relação ao Zakaria. Não acredito que seja para esta semana. Talvez ao final da segunda semana — disse Dorival.

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri no dia 11 de fevereiro. Após longas negociações, o Timão acertou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.

Já o meio-campista Zakaria ainda não foi oficialmente anunciado, mas já acompanha treinos e partidas do Corinthians das arquibancadas. Livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, o jogador chega sem custos ao clube. O vínculo deve ser assinado com validade até o fim da temporada.

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians recentemente (Foto: Divulgação/Ajax)

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os duelos das quartas de final:

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Red Bull Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

