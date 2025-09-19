Dupla é convocada para o Mundial sub-20 e desfalca o Athletico na Série B

O Athletico teve dois jogadores convocados pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa da Copa do Mundo, no Chile. O lateral-esquerdo Léo Derik e do meia João Cruz estão na lista de 21 atletas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dupla foi chamada pelo técnico Ramon Menezes e se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na segunda-feira (22). A competição acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro.

Assim, Léo Derik e João Cruz desfalcam o Furacão diante do Athletic (24), Operário-PR (27), Atlético-GO (5/10), Remo (9/10) e Avaí (14/10), caso o Brasil seja finalista. Eles voltariam a ficar à disposição no clássico contra o Coritiba, em 25 de outubro, pela 33ª rodada da Segundona. Se a Seleção for eliminada na primeira fase, os dois ficam foram de três confrontos da Série B.

continua após a publicidade

O lateral de 20 anos foi titular em quatro dos últimos cinco jogos do Athletico e fez o primeiro gol como profissional diante da Chapecoense, pela Série B. O meio-campista, por outro lado, perdeu espaço com Odair Hellmann e não entra em campo desde 31 de julho, frente ao São Paulo, pela Copa do Brasil.

Já o zagueiro Arthur Dias e o meia Dudu, que fizeram parte do ciclo para o Mundial, ficaram de fora. A diretoria atleticana avisou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que não os liberaria, como já aconteceu em amistosos no mês passado, com o meio-campista.

continua após a publicidade

Léo Derik será liberado pelo Athletico para o Mundial sub-20. Foto: Staff Images/CBF

Seleção Brasileira é penta no Mundial sub-20

O Brasil é pentacampeão mundial da categoria, com títulos em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. A equipe canarinha garantiu a classificação para a atual edição após ser campeã do Sul-Americano no início deste ano.

A Seleção está no Grupo C e enfrentará México (28), Marrocos (1) e Espanha (4) na primeira fase, com jogos no estádio Nacional, em Santiago. A Copa terá a participação de 24 times.

Os dois primeiros avançam às oitavas de final, assim como as quatro melhores terceiras colocadas no geral. Depois, a competição segue no formato mata-mata - a final está prevista para 19 de outubro.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Athletico na Série B

O Furacão vem de quatro vitórias seguidas, com cinco partidas de invencibilidade, e entrou na briga pelo acesso. O Athletico pulou para a sexta posição, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, que abre o G-4.