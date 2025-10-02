menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (02/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta (2)

Dia 02/10/2025
Gabriel Barbosa Gabigol jogador do Cruzeiro durante partida contra o Flamengo no estadio Mineirao pelo Campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da fase de liga da Europa League, da Série A do Brasileirão, do Mundial Sub-20 etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de outubro de 2025)

Brasileirão

Vitória x Ceará – 19h – Premiere
Fortaleza x São Paulo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Flamengo x Cruzeiro – 20h30 – Sportv e Premiere

UEFA Europa League

Roma x Lille – 13h45 – CazéTV
Ludogorets x Betis – 13h45 – CazéTV
Feyenoord x Aston Villa – 16h – CazéTV
Porto x Estrela Vermelha – 16h – CazéTV

Jogos de hoje: a Roma, do lateral brasileiro Wesley, entra em ação pela Europa League (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
Jogos de hoje: a Roma, do lateral brasileiro Wesley, entra em ação pela Europa League (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Brasileirão Série B

Paysandu x Cuiabá – 19h – ESPN 4 e Disney+
Vila Nova x Criciúma – 21h30 – Disney+

Campeonato Saudita Feminino

Al Ittihad (F) x Al Hilal (F) – 14h30 – Canal GOAT

Copa Maria Bonita

Sport (F) x Botafogo-PB (F) – 15h30 – Canal GOAT
Confiança (F) x Sampaio Corrêa (F) – 19h30 – Canal GOAT

Libertadores Feminina

Corinthians (F) x Independiente del Valle (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT e Sportv
Boca Juniors (F) x Alianza Lima (F) – 16h – Canal GOAT
Adiffem (F) x Ferroviária (F) – 20h – Canal GOAT, CazéTV e Sportv 3
Always Ready (F) x Santa Fe (F) – 20h – Canal GOAT

Campeonato Inglês (terceira divisão)

Rotherham x Bradford – 16h – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Santos (F) x RB Bragantino (F) – 17h – Paulistão (YouTube)

Mundial sub-20

Estados Unidos sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
Colômbia sub-20 x Noruega sub-20 – 17h – FIFA+
Nigéria sub-20 x Arábia Saudita sub-20 – 20h – FIFA+
África do Sul sub-20 x Nova Caledônia sub-20 – 20h – FIFA+

Copa da Argentina (quartas)

Racing x River Plate – 18h – Xsports (TV e YouTube)

Copa do Uruguai (quartas)

Defensor x Central Español – 20h30 – Disney+

Copa Centro-Americana (quartas)

Sporting San Miguelito x Xelaju – 21h – Disney+
CD Olimpia x Cartaginés – 23h15 – Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

Monterrey (F) x Vancouver Rise (F) – 22h – Disney+

