Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (02/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta (2)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da fase de liga da Europa League, da Série A do Brasileirão, do Mundial Sub-20 etc.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé iguala marca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid; veja
Futebol Internacional01/10/2025
- Lance! Biz
Mônaco e Manchester City: veja diferença no valor de mercado dos times
Lance! Biz01/10/2025
- Futebol Internacional
Capitão do Liverpool manda recado após duas derrotas seguidas: ‘Sem pânico’
Futebol Internacional01/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de outubro de 2025)
Brasileirão
Vitória x Ceará – 19h – Premiere
Fortaleza x São Paulo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Flamengo x Cruzeiro – 20h30 – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
UEFA Europa League
Roma x Lille – 13h45 – CazéTV
Ludogorets x Betis – 13h45 – CazéTV
Feyenoord x Aston Villa – 16h – CazéTV
Porto x Estrela Vermelha – 16h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Brasileirão Série B
Paysandu x Cuiabá – 19h – ESPN 4 e Disney+
Vila Nova x Criciúma – 21h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita Feminino
Al Ittihad (F) x Al Hilal (F) – 14h30 – Canal GOAT
Copa Maria Bonita
Sport (F) x Botafogo-PB (F) – 15h30 – Canal GOAT
Confiança (F) x Sampaio Corrêa (F) – 19h30 – Canal GOAT
Libertadores Feminina
Corinthians (F) x Independiente del Valle (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT e Sportv
Boca Juniors (F) x Alianza Lima (F) – 16h – Canal GOAT
Adiffem (F) x Ferroviária (F) – 20h – Canal GOAT, CazéTV e Sportv 3
Always Ready (F) x Santa Fe (F) – 20h – Canal GOAT
Campeonato Inglês (terceira divisão)
Rotherham x Bradford – 16h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Santos (F) x RB Bragantino (F) – 17h – Paulistão (YouTube)
Mundial sub-20
Estados Unidos sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
Colômbia sub-20 x Noruega sub-20 – 17h – FIFA+
Nigéria sub-20 x Arábia Saudita sub-20 – 20h – FIFA+
África do Sul sub-20 x Nova Caledônia sub-20 – 20h – FIFA+
Copa da Argentina (quartas)
Racing x River Plate – 18h – Xsports (TV e YouTube)
Copa do Uruguai (quartas)
Defensor x Central Español – 20h30 – Disney+
Copa Centro-Americana (quartas)
Sporting San Miguelito x Xelaju – 21h – Disney+
CD Olimpia x Cartaginés – 23h15 – Disney+
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
Monterrey (F) x Vancouver Rise (F) – 22h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias