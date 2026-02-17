Paulistão: Portuguesa x Corinthians terá torcida dividida no Canindé

A Portuguesa anunciou os detalhes da venda de ingressos para a partida diante do Corinthians, que acontece no próximo domingo (22), às 20h30, no Canindé, válida pelas quartas de final do Paulistão. A comercialização terá início de forma online nesta quarta-feira (18), às 10 horas.

O clube decidiu dividir a carga de ingressos de forma igual entre as torcidas, algo que não ocorre em um clássico na cidade de São Paulo desde 2008.

Além disso, será a primeira vez que a Portuguesa adotará esse modelo de divisão igualitária diante do Corinthians no Canindé. A carga total de ingressos para o clássico será de 15.592, com 7.855 reservados para os torcedores lusos e a mesma quantidade destinada ao Corinthians.

— Trabalhamos muito para conquistar o G4 justamente para decidir em casa junto a nossa torcida. Não faria o menor sentido abrir mão do Canindé num clássico desse tamanho, nem aceitar ser minoria na nossa própria casa. Essa decisão é fruto do que construímos em campo e valoriza quem esteve conosco o tempo todo — declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

Conforme acordado entre as diretorias dos dois clubes, o Corinthians será o responsável pela comercialização dos ingressos destinados à torcida visitante. O Timão ainda não deu detalhes sobre o esquema de vendas.

Torcida da Portuguesa (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Venda para torcedores da Portuguesa

Os ingressos para a arquibancada custam R$160 (R$80 a meia-entrada), enquanto o bilhete para o setor de cadeiras numeradas sai por R$240 (R$120 a meia-entrada). O valor é o mesmo para as duas torcidas, respeitada a divisão igualitária de setores.

Sócios-torcedores dos planos "Orgulho, tradição e Cruz de Avis" terão direito à gratuidade, conforme previsto na assinatura do programa Somos Lusa, mediante check-in até sexta-feira (20), às 20h30, e cadastro de reconhecimento facial.

Também até sexta-feira (20), às 20h30, a venda dos bilhetes destinados à torcida da Lusa será exclusiva para sócios-torcedores de todos os planos, cadastrados até a última segunda-feira (16). A comercialização será realizada de forma online, pelo site (clique aqui), e a compra só poderá ser efetuada por meio do CPF registrado no programa Somos Lusa. O login de acesso é o mesmo e-mail cadastrado no plano de sócio-torcedor.

Membros das categorias "Orgulho, tradição e Cruz de Avis" também poderão realizar a compra online, além do ingresso já previsto na contratação do plano.

Havendo disponibilidade, a venda para o restante da torcida da Portuguesa será aberta a partir de sábado (21).

