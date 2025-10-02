Athletico tenta igualar Cruzeiro 2022 e atingir recorde de vitórias seguidas na Série B
Furacão está a uma vitória de repetir o feito da Raposa
- Matéria
- Mais Notícias
Embalado, o Athletico está próximo de atingir o recorde de vitórias consecutivas na história da Série B, a partir da edição de 2006, quando passou a ter 20 clubes participantes em pontos corridos. O maior número é do Cruzeiro, que conquistou oito triunfos seguidos em 2022.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Mudança no calendário do futebol mantém problema na Data Fifa
Futebol Nacional01/10/2025
- Futebol Nacional
CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira
Futebol Nacional01/10/2025
- Futebol Nacional
Odair Hellmann elogia reforços do Athletico por arrancada na Série B: ‘Acertamos’
Futebol Nacional30/09/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com sete vitórias em série, o Furacão está a um jogo de repetir o que a Raposa fez há três anos. Na ocasião, comandado pelo técnico Paulo Pezzolano, o Cruzeiro registrou oito vitórias consecutivas da quarta a 11ª rodadas, entre abril e junho.
As vítimas foram o Londrina, Chapecoense, Grêmio, Náutico, Sampaio Corrêa, Criciúma, Operário-PR e CRB. Entre esses jogos, a equipe celeste ainda bateu o Remo por 1 a 0 pela terceira fase da Copa do Brasil, em 12 de maio.
A Raposa encerrou o período vitorioso na 12ª rodada, quando perdeu de 1 a 0 do Vasco da Gama, em São Januário, em 12 de junho. Ao fim da Série B, o Cruzeiro manteve a superioridade e conquistou o título com 78 pontos, 13 pontos a mais que o Grêmio, segundo colocado.
➡️ Veja mais notícias do Athletico
O Furacão de Odair Hellmann, por outro lado, embalou na 23ª rodada e pode igualar o recorde celeste contra o Atlético-GO no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 30ª rodada.
Até aqui, os sete triunfos rubro-negros foram diante do CRB, Novorizontino, Botafogo-SP, Chapecoense Vila Nova, Athletic e Operário-PR. Entre as vitórias na Segundona, o Athletico teve duas derrotas para o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil: 1 a 0 na Arena da Baixada, em 27 de agosto, e 2 a 0 na Neo Química Arena, em 10 de setembro.
A sequência atual do Furacão na Série B já igualou os desempenhos de Goiás (2024), Novorizontino (2023), Joinville (2014), São Caetano (2009) e Corinthians (2008). Desses, Esmeraldino, Tigre do Vale e Azulão não subiram para a Série A.
Vitórias seguidas do Cruzeiro na Série B de 2022
- 4ª rodada: Cruzeiro 1x0 Londrina
- 5ª rodada: Chapecoense 0x2 Cruzeiro
- 6ª rodada: Cruzeiro 1x0 Grêmio
- 7ª rodada: Náutico 0x1 Cruzeiro
- 8ª rodada: Cruzeiro 2x0 Sampaio Corrêa
- 9ª rodada: Criciúma 0x1 Cruzeiro
- 10ª rodada: Operário-PR 1x2 Cruzeiro
- 11ª rodada: Cruzeiro 2x0 CRB
Vitórias seguidas do Athletico na Série B de 2025
- 23ª rodada: CRB 0x1 Athletico
- 24ª rodada: Athletico 2x1 Novorizontino
- 25ª rodada: Botafogo-SP 1x3 Athletico
- 26ª rodada: Chapecoense 2x3 Athletico
- 27ª rodada: Athletico 2x0 Vila Nova
- 28ª rodada: Athletic-MG 0x3 Athletico
- 29ª rodada: Athletico 1x0 Operário-PR
Athletico teve oito vitórias seguidas em 2024
No ano passado, o Athletico conseguiu atingir as oito vitórias seguidas, mas não apenas em uma competição. Com Cuca como treinador, o Furacão venceu cinco jogos no Paranaense, dois na Sul-Americana e um na Série A, entre março e abril.
A derrota por 2 a 0 para o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão, na Arena gremista, em 17 de abril, quebrou a sequência positiva.
- Athletico 6x0 Londrina (Paranaense)
- Operário-PR 1x2 Athletico (Paranaense)
- Athletico 1x0 Operário-PR (Paranaense)
- Maringá 0x1 Athletico (Paranaense)
- Sportivo Ameliano 1x4 Athletico (Sul-Americana)
- Athletico 3x0 Maringá (Paranaense)
- Athletico 6x0 Rayo Zuliano (Sul-Americana)
- Athletico 4x0 Cuiabá (Brasileiro)
As 12 vitórias seguidas do Athletico em 2008
A maior série de vitórias da história do Athletico aconteceu em 2008, no Campeonato Paranaense: 12 vitórias consecutivas na primeira fase, entre janeiro e fevereiro. A sequência se encerrou no empate em 1 a 1 com o J. Malucelli, no Janguito, em 24 de fevereiro.
Com Ney Franco como técnico, o Furacão terminou o turno único de forma invicta, com 43 pontos, sendo 14 triunfos e um empate. Na segunda fase, de grupo, o time atleticano venceu três, empatou um e perdeu dois jogos para Engenheiro Beltrão e Paraná, avançando na segunda posição, atrás do Tricolor.
Na semifinal, o Athletico eliminou o Toledo, com uma vitória e uma derrota, e ficou com o vice contra o Coritiba, com um triunfo (2 a 1) e um revés (2 a 0).
- 1ª rodada: Rio Branco 1x2 Athletico
- 2ª rodada: Real Brasil 1x3 Athletico
- 3ª rodada: Athletico 1x0 Engenheiro Beltrão
- 4ª rodada: Coritiba 0x2 Athletico
- 5ª rodada: Athletico 3x0 Cascavel CR
- 6ª rodada: Athletico 2x1 Paraná
- 7ª rodada: Portuguesa Londrinense 1x4 Athletico
- 8ª rodada: Athletico 3x0 Galo Maringá
- 9ª rodada: Athletico 4x0 Paranavaí
- 10ª rodada: Athletico 1x0 Londrina
- 11ª rodada: Iguaçu 1x8 Athletico
- 12ª rodada: Athletico 1x0 Cianorte
Athletico entra no G-4 da Série B
O Furacão chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias seguidas. Em um mês, o Athletico pulou da 13ª para a quarta posição, com 48 pontos. O Novorizontino, primeiro time fora do G-4, tem 47 pontos.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 72,5% de chance de acesso à Série A. Coritiba (76,9%) e Criciúma (73,7%) estão na frente. Goiás (70,2%) e Novorizontino aparecem na sequência (39,8%).
A nove rodadas do fim, o Athletico enfrenta o Atlético-GO (fora), Remo (fora), Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa).
Athletico na Série B
- Atlético-GO x Athletico: domingo (5), às 20h30, Antônio Accioly
- Remo x Athletico: quinta (9), às 21h35, Mangueirão
- Athletico x Avaí: terça (14), às 21h30, Arena da Baixada
- Matéria
- Mais Notícias