Cruzeiro chega à semifinal do Campeonato Mineiro após primeira fase instável

O Cruzeiro iniciará no próximo sábado (21) a disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Na primeira fase do torneio, o time comandado por Tite viveu altos e baixos, terminando os oito jogos sem nenhum empate.

A Raposa fechou a fase de grupos com cinco vitórias e três derrotas, totalizando 15 pontos, segunda melhor pontuação nos últimos quatro anos.

Conquistando 62,5% dos pontos disputados, o time comandado por Tite teve o quarto melhor aproveitamento nos últimos dez anos na primeira fase.

Entretanto, a questão que preocupa o torcedor é a instabilidade. A equipe teve a segunda melhor média de gols marcados nesta fase nos últimos quatro anos (1,7), mas não conseguiu abaixar a média de gols sofridos de 2025, mantendo 0,8.

Além disso, a equipe também perdeu três jogos na primeira fase pelo segundo ano seguido. A última vez que o Cruzeiro passou a primeira fase invicto foi em 2019.

Trajetória do Cruzeiro na primeira fase

O Cabuloso fez os dois primeiros jogos com time reserva, perdendo por 2 a 1 para o Pouso Alegre no Mineirão, e vencendo o Tombense pelo mesmo placar fora de casa. No primeiro duelo com força máxima, empolgou a nação celeste com uma goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia.

Na sequência, viveu seu pior momento na temporada até o momento. Poupou contra o Democrata e perdeu por 1 a 0, e caiu no clássico contra o Atlético-MG de virada, por 2 a 1.

Na sequência, venceu os últimos três jogos. O primeiro deles, com um gol de Matheus Pereira no último minuto, que garantiu um triunfo por 1 a 0 contra o Betim. Na sequência, venceu o clássico contra o América por 2 a 0, e fechou com um 2 a 1 contra a URT.

Semifinal do Campeonato Mineiro

No sábado (21), o Cruzeiro viaja para enfrentar o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília), no Manduzão, em Pouso Alegre. Posteriormente, no dia 28 de fevereiro, a Raposa enfrenta novamente a equipe Rubro-Negra, no mesmo horário, no Mineirão.

