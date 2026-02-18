Nos pênaltis, Desportiva supera Sampaio Corrêa-RJ e segue na Copa do Brasil

A noite de carnaval terminou com a eliminação do Sampaio Corrêa-RJ e a classificação da Desportiva Ferroviária para a segunda fase da Copa do Brasil. Em partida disputada no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o time capixaba venceu por 3 a 1 e garantiu a vaga.

O jogo começou com maior iniciativa da equipe da casa, que pressionou a saída de bola e criou as primeiras oportunidades. A Desportiva ajustou a marcação ao longo da etapa inicial e passou a explorar os contra-ataques, buscando jogadas pelas laterais e bolas longas. As duas equipes tiveram chances, mas não conseguiram alterar o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o ritmo seguiu equilibrado. O Sampaio manteve presença ofensiva e exigiu defesas do goleiro adversário. A Desportiva abriu o marcador aos 24 minutos, com Tiago Moura, em finalização de fora da área. Após sofrer o gol, o time carioca aumentou a pressão e conseguiu o empate aos 42 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Octávio.

Nos minutos finais, o Sampaio ainda criou oportunidades para marcar o segundo gol, mas não aproveitou. Com a igualdade mantida, a decisão foi para as penalidades. A Desportiva converteu três cobranças, enquanto o Sampaio teve duas finalizações desperdiçadas, o que definiu o placar em 3 a 1 nas cobranças.

Com o resultado, a equipe do Espírito Santo avança pela primeira vez à segunda fase do torneio em sua décima participação. A classificação também garante premiação financeira adicional ao clube.

Na próxima etapa, a Desportiva enfrenta o Sport Recife, em jogo único, com mando de campo do time capixaba. Já o Sampaio Corrêa-RJ encerra sua participação na competição nacional ainda na fase inicial.

