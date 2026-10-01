O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi julgado pela Conmebol nesta quinta-feira (1°) e recebeu gancho de um jogo de suspensão pela expulsão no duelo contra a LDU, no Equador, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Não cabe recurso da decisão.

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Com isso, o português cumprirá apenas a suspensão automática, no jogo de ida da semifinal, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 14 de outubro.

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Apesar disso, no jogo decisivo que vale vaga na grande final do torneio continental, marcado para a semana seguinte, dia 21, no Nubank Parque, Abel Ferreira estará no banco de reservas.

O treinador recebeu cartão vermelho na metade do segundo tempo, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Abel Ferreira já havia questionado outras decisões da arbitragem e, aos 20 minutos da etapa final, reclamou de forma ríspida à beira do gramado. O árbitro Wilmar Roldán mostrou o cartão vermelho direto ao técnico.

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Com isso, os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira devem comandar o Verdão na primeira partida contra o Fluminense.

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O técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)



