Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Pedro Emanuel indica possível mudança na escalação do Vasco para jogo com o Palmeiras

Treinador português também explicou motivo da utilização de três zagueiros

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 23:11
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google

A vitória sobre o Athletico-PR já ficou para trás, e o Vasco começa a direcionar suas atenções para o compromisso mais importante dos próximos dias: a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Após o triunfo por 3 a 1 sobre o Furacão, o técnico Pedro Emanuel comentou as escolhas táticas para a partida e deu indícios de que pode promover mudanças na formação da equipe para o confronto decisivo.

➡️ Vasco se torna o time da Série A com mais viradas em 2026

O treinador explicou que a utilização de três zagueiros foi motivada principalmente pelas características do Athletico-PR e pela necessidade de corrigir problemas defensivos apresentados nas partidas anteriores. Segundo o português, o Cruz-Maltino vinha de uma sequência de três jogos nos quais sofreu sete gols, o que pesou na decisão de reforçar o sistema defensivo.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Duarte projeta decisão na Copa do Brasil: 'Agora sim vamos focar no Palmeiras'

Pedro Emanuel, no entanto, deixou claro que a estratégia foi específica para enfrentar o adversário desta quarta-feira e indicou que o cenário pode ser diferente diante do Palmeiras.

- Não foi uma convicção, foi uma necessidade. Mantivemos os três zagueiros porque estávamos sendo valentes e lutando contra um time que procurava muita profundidade e que tem um aspecto físico em seu jogo. Senti que estávamos mais compactos e não nos expondo demais. Fazia mais sentido manter os três zagueiros - explicou.

continua após a publicidade

➡️ Veja os gols da virada do Vasco sobre o Athletico no Brasileirão

Na sequência, o treinador reforçou que a formação foi uma exceção diante das características do Furacão e projetou uma possível mudança para o próximo compromisso.

- Foi uma exceção por dois aspectos: o adversário que íamos encontrar hoje e a sequência de jogos que estamos tendo, sofrendo muitos gols. Principalmente em cruzamentos e em zonas dos três defensores. Basicamente, foi por isso, porque era esse adversário. Domingo deve ser diferente por ser um adversário que se porta de outra maneira - completou.

continua após a publicidade
Pedro Emanuel de casaco escuro em primeiro plano, estádio lotado com torcedores ao fundo.
Pedro Emanuel após vitória do Vasco contra o Athletico (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

Confira outros tópicos da coletiva de Pedro Emanuel

Eficácia ofensiva

- Outro aspecto que foi fundamental para a virada foi a eficácia ofensiva, que não tem sido boa. Criamos muitas oportunidades e não tínhamos concretizado. Hoje, em cinco ou seis minutos, conseguimos fazer esses gols e, de fato, ajudou muito animicamente — completou Pedro Emanuel.

Sequência negativa

- A equipe estava um pouquinho ansiosa. A gente havia falado sobre isso na preparação do jogo. Nós tínhamos seis finais antes deste jogo. Sabíamos que era muito importante ter uma vitória nesta fase do campeonato, até porque as equipes à nossa volta vêm dando a vida e conquistamos pontos - exaltou o técnico.

continua após a publicidade

Parte física dos atletas

- Temos jogado muito, com pouco tempo para recuperação. Demostramos que é importante essa questão. Há jogadores que não têm somente a parte física, mas também a parte mental, e isso pode cair. Temos que ter atenção a isso, faltam poucos jogos para o final e queremos ter todos. Sabíamos que o Andrés não estava 100%, mas quis vir e contribuir. Sabíamos que o Marino também não estava, apesar de não ter vindo. É importante que todos entendam que estão prontos e preparados para contribuir, e só com esse espírito vamos atingir os nossos objetivos no Brasileirão.

Vasco depois da virada

- Quando ganhamos a vantagem, não baixamos as linhas, fomos bastante compactos. E, depois da expulsão, não concedemos quase nada. Voltamos a ganhar, a marcar mais de dois gols, o que é importante para ganhar a confiança. Mas, acima de tudo, ganhamos uma variabilidade de forma como queremos e podemos jogar, a depender do adversário.

continua após a publicidade

Ataque no segundo tempo

- Fossem quais fossem os jogadores que entrassem, era importante, porque estávamos a perder. Subir a nossa pressão mais intensa nos três zagueiros, criar essa superioridade. Até porque os nossos laterais estavam a bater bem com os laterais deles. A grande dificuldade era a linha de trás. Em alguns momentos, cheguei mais próximo dos avançados, dos meias, nesse caso. Que, nesse caso, eram os meias que vinham mais para dentro. Abdicar dos três meias para introduzir mais um homem lá na frente. Foi uma estratégia para não perder aquilo que era a antecipação. Nisso, os três zagueiros foram básicos na segunda parte, sabendo que íamos correr riscos, mas que seríamos fortes nos duelos. Conseguimos, baixamos um pouquinho o Thiago (Mendes) e o Alan (Lescano). Depois, com a variedade do Facundo Colidio e do Andrés (Gómez), mais profundo, com mais capacidade de ferir o Athletico. Surgiu essa oportunidade, aproveitamos, foi muito importante. Houve uma pressão inicial, vimos que tínhamos que ir atrás do placar. Acho que foi uma vitória justa contra um adversário muito valoroso que faz um campeonato fantástico. Hoje era muito importante mostrar nosso jogo, nosso valor, e os jogadores fizeram isso, com muita energia.

Colidio

- Ele tem características que poucos jogadores têm na nossa equipe. Tem profundidade, é uma coisa que precisávamos. Depende do adversário. Eles tinham uma linha defensiva que não era intensa em cortar espaços. Então ele teve apoio para flutuar e dar apoio aos dois meias. Ele era um terceiro meia com a bola e terceiro atacante sem ela.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Duarte e Colidio comemoram o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio

Vasco

Vasco se torna o time da Série A com mais viradas em 2026

Há 59 minutos
Bruno Duarte marcou o segundo gol da vitória sobre o Athletico-PR

Vasco

Bruno Duarte projeta decisão na Copa do Brasil: 'Agora sim vamos focar no Palmeiras'

Há 1 hora
Léo Jardim com a camisa verde do Vasco

Fora de Campo

Lance de Léo Jardim em Athletico x Vasco irrita torcedores: 'Precisa ser'

Há 3 horas
Bruno Duarte comemorando com as mãos para o alto

Vasco

Veja os gols da virada do Vasco sobre o Athletico no Brasileirão

Há 3 horas
O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fora de Campo

Decisão de Ramon Abatti Abel em Athletico-PR x Vasco gera revolta: 'Assalto'

Há 3 horas
Annaysa sorridente sentada em arquibancada, vestindo camisa branca com faixa diagonal preta e logotipo laranja em forma de H.

Futebol Feminino

Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1

Há 3 horas
Mais LANCE!
Bruno Duarte marcou o segundo gol da vitória sobre o Athletico-PR

Com virada relâmpago, Vasco vence o Athletico-PR e se distancia do Z-4

Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca

Pedro Emanuel surpreende e monta Vasco com três zagueiros contra o Athletico-PR; veja a escalação

Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Cuesta terá que passar por cirurgia no quadril e está fora da temporada pelo Vasco

Renato Gaúcho com camisa clara aponta para a direita em estádio, logomarca vermelha no peito.

'Até uma mulher grávida faria gol': Athletico-PR acumula goleadas contra o Vasco

Elinton, goleiro de Portugal, segura troféu dourado com luvas durante premiação.

Da goleada contra o Athletico-PR à glória no futebol de areia: a trajetória de Elinton Andrade, ex-goleiro do Vasco

Thiago Mendes e Robert Renan em Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro

Inteligência artificial aponta vencedor de Athletico-PR e Vasco

O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca

Com risco de rebaixamento, Vasco não deve poupar contra o Athletico-PR

Torcida vascaína agita bandeiras pretas e brancas em arquibancada lotada.

Vasco x Palmeiras: ingressos para decisão da Copa do Brasil estão esgotados

Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol

Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Ramon Abatti Abel

CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Vasco

Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Andres Gomez gesticula no triunfo do Vasco sobre o Boca

Sem Marino e com Gómez, Vasco viaja para enfrentar o Athletico-PR; veja os relacionados

Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors

Departamento médico: entenda as situações de Andrés Gómez e Marino no Vasco