A vitória de virada por 3 a 1 sobre o Athletico-PR trouxe mais do que três pontos para o Vasco. Autor do segundo gol cruz-maltino, que colocou o Gigante da Colina em vantagem, Bruno Duarte revelou que o elenco precisou deixar momentaneamente o confronto decisivo da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, de lado para focar no compromisso diante do Furacão.

- Para ser sincero, desconectamos do jogo. Pensamos no Athletico. Agora sim, vamos focar no Palmeiras. Vai ser um caldeirão, nossa torcida vai apoiar muito e vamos buscar essa virada - afirmou o atacante.

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O camisa 19 cruz-maltino também valorizou os três pontos conquistados e ressaltou a confiança do elenco durante a partida. Segundo o atacante, a equipe aproveitou o intervalo para corrigir os erros e voltou determinada a buscar a virada.

- Uma vitória muito importante. A gente precisa mais desses pontos até do que eles, imagino eu. Entramos no vestiário e acertamos tudo o que precisava. A todo momento acreditamos que seria possível virar esse jogo, e conseguimos - destacou.

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Bruno Duarte comemora gol da virada do Vasco sobre o Athletico-PR (Foto: Luiz Delgado/Ag. F8/Folhapress)

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Bruno também comentou os ajustes realizados pela comissão técnica na formação da equipe, que optou por começar a partida com três zagueiros, levando em consideração as características do Athletico-PR, especialmente a presença do atacante Viveros.

- Ele (Pedro Emanuel) ajustou a equipe conforme o Athletico jogava. O Viveros é um jogador muito forte na frente, busca sempre a profundidade, e precisávamos de homens para bloquear esses ataques. Conseguimos bloquear bem no primeiro tempo, mas infelizmente sofremos um gol que poderíamos ter evitado. Mesmo assim, a todo momento acreditamos que poderíamos virar esse jogo e conseguimos - explicou.

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Com o gol marcado diante do Athletico-PR, Bruno Duarte chegou ao seu terceiro gol pelo Vasco em 13 partidas disputadas. O atacante também soma duas assistências, totalizando cinco participações diretas em gols com a camisa cruz-maltina.

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