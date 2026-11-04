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Botafogo vence o Atlético-MG e respira aliviado no Brasileirão

Edenílson marcou o gol da vitória alvinegra no Nilton Santos

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 23:23
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Edenílson comemora gol do Botafogo contra o Atlético
Edenílson comemora gol do Botafogo contra o Atlético (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Edenílson, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos.

Com o resultado, o Glorioso alcançou 42 pontos, respirou na tabela e chegou à 11ª colocação. O Galo, que foi com um time reserva para o Rio de Janeiro de olho na Copa do Brasil, mantém os 50 pontos e fica no 7° lugar do Brasileirão.

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➡️Veja gol em Botafogo x Atlético-MG: Edenílson abre o placar

Como foi Botafogo x Atlético-MG

Pressionado pelo resultado, o Glorioso começou o jogo com a posse da bola, mas sem conseguir grandes chances. Aos 19, Vitinho foi para cima da marcação pela direita e serviu Edenílson. O experiente meia saiu na cara de Everson, bateu no cantinho e abriu o placar para o Botafogo. 10 minutos depois, após um bate-rebate, o zagueiro Justino teve a chance de ampliar, mas acertou o travessão. O Galo ameaçou pela primeira vez com um chute de Scarpa, mas a bola foi para fora. Depois do gol sofrido, o time mineiro teve mais a bola e controlou as ações. Na reta final do primeiro tempo, Alexsander recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, parando em ótima defesa de Gabriel Baptista.

No início do segundo tempo, o desenho da partida não mudou. O Atlético teve mais a bola, e o time comandado por Tite buscava o contra-ataque. Aos 10, Tiquinho recebeu de Matheus Martins e quase fez um golaço de canhota, mas a bola passou à direita do gol de Everson. O time visitante continuou com a posse, mas sem criar grandes chances. Aos 27, o Glorioso teve mais uma grande chance. Toledo saiu em velocidade e rolou para Matheus Martins, que, na cara do gol, chutou em cima do goleiro. Aos 41, Scarpa cruzou uma bola fechada, que passou por três atacantes do Atlético e gelou a espinha dos torcedores botafoguenses. No último lance, Martins ainda quase ampliou. O camisa 11 driblou dois marcadores e acertou a trave.

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Medina e Alexsander disputam bola em Botafogo x Atlético
Medina e Alexsander disputam bola em Botafogo x Atlético (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO [ 1] X [0 ] ATLÉTICO-MG

🏆 Competição: Brasileirão, 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).

Gols: Edenílson (19')
🟨 Cartões amarelos: Medina (BOT), Marçal (BOT), Tomáz Perez (CAM), Pascini (CAM)
🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

⚫⚪ BOTAFOGO: Gabriel Batista; Marçal, Justino e Ferraresi; Vitinho, Paulinho (Telles), Medina (Domingos Andrade), Huguinho e Edenilson (Toledo); Tiquinho Soares (Cabral) e Danilo Pereira (Matheus Martins). Técnico: Tite.

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⚪⚫ ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Léo Duarte, Vitão (Victor Hugo) e Pascini; Tomás Pérez (Gutte), Cissé (Veneno), Alexsander e Gustavo Scarpa; Cauã Soares e Dudu. Técnico: Eduardo Domínguez.

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