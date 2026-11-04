Vasco se torna o time da Série A com mais viradas em 2026
Com vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, Cruz-Maltino chegou à oitava virada
O Vasco segue mostrando poder de reação em 2026. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), o Cruz-Maltino chegou à sua oitava vitória de virada na temporada e alcançou uma marca expressiva: ao lado do Remo, é o time da Série A com mais triunfos após sair atrás no placar neste ano.
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Das oito viradas vascaínas, seis aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e outras duas pela Copa Sul-Americana. A equipe comandada por seu elenco demonstrou poder de reação em diferentes momentos da temporada, conquistando resultados importantes mesmo quando começou as partidas em desvantagem.
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Já o Remo também soma oito vitórias de virada em 2026. Os resultados do clube paraense foram distribuídos entre diferentes competições: três pelo Campeonato Brasileiro, duas pelo Campeonato Paraense, uma pela Copa do Brasil, uma pela Copa Verde e outra pela Supercopa Grão-Pará.
Confira as oito viradas do Vasco em 2026
- 12/03: Vasco 2 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro
- 18/03: Vasco 3 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro
- 18/04: Vasco 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro
- 06/05: Audax Italiano 1 x 2 Vasco – Copa Sul-Americana
- 20/08: Olimpia 1 x 4 Vasco – Copa Sul-Americana
- 12/09: Grêmio 1 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro
- 24/10: Vasco 3 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro
- 04/11: Athletico-PR 1 x 3 Vasco – Campeonato Brasileiro
A marca reforça a capacidade de reação do Cruz-Maltino ao longo da temporada. Sendo que metade delas foram sob o comando de Pedro Emanuel, que chegou ao clube no meio do ano para substituir Renato Gaúcho.
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Além de somar pontos importantes na disputa do Brasileirão, o Vasco chega embalado pela vitória sobre o Athletico-PR e agora volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil.
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