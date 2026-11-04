O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, deixou o clássico contra o São Paulo, disputado nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, aos 40 minutos do primeiro tempo, após sentir dores no joelho direito. O jogador precisou ser retirado de campo com o auxílio de uma maca.

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O lance aconteceu durante uma disputa de bola no meio-campo com Djhordney, meia do São Paulo. Após o contato, Garro demonstrou incômodo no joelho, mas permaneceu no gramado até a paralisação da partida.

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Com o jogo interrompido, o argentino recebeu atendimento da equipe médica do Corinthians. Sem condições de continuar, o meio-campista deixou o campo de maca, reclamando de dores na região.

Já no banco de reservas, Rodrigo Garro demonstrou abatimento e chegou a chorar. Ainda não há informações sobre a gravidade do problema apresentado pelo jogador.

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Corinthians perde Garro após lance com jogador do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão