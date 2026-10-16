Conmebol e Uefa confirmam jogos da Finalíssima de Futsal; competição será no Brasil
Torneio de seleções reunirá Brasil, Argentina, Portugal e Espanha
A Conmebol e a Uefa divulgaram nesta sexta-feira (16) o calendário de jogos da Finalíssima de Futsal 2026, que será disputada entre 6 e 8 de novembro em Niterói (RJ) e reunirá Brasil, Argentina, Portugal e Espanha.
➡️Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27
A competição irá reunir os finalistas da Copa América e da Eurocopa de Futsal. A disputa começará diretamente nas semifinais, com o Brasil enfrentando a Argentina e Portugal medindo forças com a Espanha. Os vencedores fazem a final, e enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.
Confira o calendário completo da Finalíssima de Futsal
Sexta-feira, 6 de novembro – Semifinais
18h30: Espanha x Portugal
21:30: Brasil x Argentina
Domingo, 8 de novembro – Finais
14h30: Disputa pelo terceiro lugar
17h30: Final
➡️Vini Jr, Endrick e as dúvidas para Real Madrid e Seleção Brasileira
As semifinais do torneio do próximo mês serão tira-teima das decisões dos dois torneios continentais de seleções. No início do ano, o Brasil conquistou a Copa América ao bater a Argentina por 2 a 1 na decisão, enquanto a Espanha se sagrou campeã europeia ao superar Portugal por 5 a 3 na final.
Esta será a segunda edição da Conmebol Uefa Finalíssima de Futsal. A primeira edição foi disputada em 2022, em Buenos Aires, e teve Portugal como campeão. Segundo a confederação sul-americana, a competição "visa fortalecer a colaboração entre as duas confederações e promover o desenvolvimento do futebol em suas diversas modalidades".
Informações sobre ingressos
Como as partidas acontecem nos mesmos dias e no mesmo local os ingressos são válidos para os dois confrontos. É possível adquirir um passaporte para todo o torneio, ao custo de R$ 200, ou para apenas um dos dias, por R$ 120. Nos dois casos, há opção de meia entrada. Clique aqui para comprar.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
Fórmula 1
Dupla na Haas, Rafa Câmara e Bearman 'miram' vaga de Hamilton na FerrariHá 21 minutos
Vôlei
Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27Há 36 minutos
Vôlei
Tifanny entra com liminar na justiça para jogar final da Supercopa com o OsascoHá 1 hora
Fórmula 1
Com Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomesHá 3 horas
NBB
Flamengo bate Fluminense e conquista 50º título carioca de basqueteHá 14 horas
Fórmula 1
Número de Rafa Câmara na F1 2027 foi influenciado por Bortoleto; entendaHá 15 horas
Mais LANCE!