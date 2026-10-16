A Conmebol e a Uefa divulgaram nesta sexta-feira (16) o calendário de jogos da Finalíssima de Futsal 2026, que será disputada entre 6 e 8 de novembro em Niterói (RJ) e reunirá Brasil, Argentina, Portugal e Espanha.

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A competição irá reunir os finalistas da Copa América e da Eurocopa de Futsal. A disputa começará diretamente nas semifinais, com o Brasil enfrentando a Argentina e Portugal medindo forças com a Espanha. Os vencedores fazem a final, e enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.

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Confira o calendário completo da Finalíssima de Futsal

Sexta-feira, 6 de novembro – Semifinais

18h30: Espanha x Portugal

21:30: Brasil x Argentina

Domingo, 8 de novembro – Finais

14h30: Disputa pelo terceiro lugar

17h30: Final

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Tabela de jogos da Conmebol Uefa Finalíssima Futsal 2026 (Foto: Divulgação)

As semifinais do torneio do próximo mês serão tira-teima das decisões dos dois torneios continentais de seleções. No início do ano, o Brasil conquistou a Copa América ao bater a Argentina por 2 a 1 na decisão, enquanto a Espanha se sagrou campeã europeia ao superar Portugal por 5 a 3 na final.

Esta será a segunda edição da Conmebol Uefa Finalíssima de Futsal. A primeira edição foi disputada em 2022, em Buenos Aires, e teve Portugal como campeão. Segundo a confederação sul-americana, a competição "visa fortalecer a colaboração entre as duas confederações e promover o desenvolvimento do futebol em suas diversas modalidades".

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Informações sobre ingressos

Como as partidas acontecem nos mesmos dias e no mesmo local os ingressos são válidos para os dois confrontos. É possível adquirir um passaporte para todo o torneio, ao custo de R$ 200, ou para apenas um dos dias, por R$ 120. Nos dois casos, há opção de meia entrada. Clique aqui para comprar.

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