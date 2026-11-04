Gol perdido em São Paulo x Corinthians gera revolta: 'Inaceitável'
Equipes empatam sem gols na Vila Belmiro; Tricolor segue no meio da tabela, e Timão ocupa a 17ª posição
São Paulo e Corinthians ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor durante boa parte da partida, o Alvinegro teve Yuri Alberto expulso nos minutos finais da segunda etapa e precisou conter a pressão do Tricolor para evitar a derrota.
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Aos 22 minutos da primeira etapa, André toca para Angileri, que finaliza forte de fora da área. A bola desvia e sobra para Yuri Alberto. Na grande área, o camisa 9 é travado no momento da finalização.
Veja o lance:
Veja a repercussão:
A equipe comandada por Dorival Júnior permanece na 10ª colocação, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. O Corinthians, por sua vez, chegou aos 37 pontos e ocupa a 17ª posição, dentro do Z-4, a quatro rodadas do fim do campeonato.
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