Pedro está cada vez mais perto da liderança da artilharia do Brasileirão. Com dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada, o camisa 9 chegou a 20 gols em 34 partidas e diminuiu para apenas um a diferença em relação ao líder Viveros, do Athletico-PR, que soma 21 gols em 32 jogos.

➡️Flamengo vence o Grêmio e amplia distância para o Palmeiras

O atacante rubro-negro aproveitou duas oportunidades na etapa inicial para balançar as redes e ampliar sua marca na competição. Com o desempenho, deixou para trás os demais concorrentes e passou a pressionar diretamente o colombiano na disputa pela artilharia.

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Na sequência do ranking aparecem Gabriel Barbosa, do Santos, com 15 gols, e Samuel Lino, também do Flamengo, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, ambos com 12. Luciano Juba, do Bahia, e Carlos Vinícius, do Grêmio, completam a lista apresentada, com 11 gols cada.

Veja a lista dos artilheiros do Brasileirão

Jogador Clube Gols Viveros Athletico-PR 21 Pedro Flamengo 20 Gabriel Barbosa Santos 15 Samuel Lino Flamengo 12 Kaio Jorge Cruzeiro 12 Luciano Juba Bahia 11 Carlos Vinícius Grêmio 11

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Quando Pedro volta a jogar pelo Flamengo?

Depois da vitória sobre o Grêmio, o Flamengo só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. O próximo compromisso da equipe na competição será no dia 18 de novembro, justamente contra o Athletico-PR, de Viveros.

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O encontro pode ser importante para a disputa pela artilharia, mas o atacante colombiano não estará disponível. O jogador foi expulso na partida contra o Vasco, válida pela 34ª rodada, e terá de cumprir suspensão.

Pedro comemora gol apontando ao céu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi a vitória do Flamengo sobre o Grêmio?

O Flamengo venceu por 3 a 1 no Maracanã, com gols de Samuel Lino e Pedro, duas vezes, todos no primeiro tempo. Na etapa final, Amuzu descontou para o Grêmio em cobrança de falta.

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Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão.

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