Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Pedro marca duas vezes e encosta na artilharia do Brasileirão; veja lista

Camisa 9 do Flamengo chegou a 20 gols após marcar duas vezes contra o Grêmio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 22:44
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Flamengo em campo, camisa rubro-negra, braços abertos.
Pedro comemorando gol de GrêmiPedro comemorando gol de Grêmio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pedro está cada vez mais perto da liderança da artilharia do Brasileirão. Com dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada, o camisa 9 chegou a 20 gols em 34 partidas e diminuiu para apenas um a diferença em relação ao líder Viveros, do Athletico-PR, que soma 21 gols em 32 jogos.

➡️Flamengo vence o Grêmio e amplia distância para o Palmeiras

O atacante rubro-negro aproveitou duas oportunidades na etapa inicial para balançar as redes e ampliar sua marca na competição. Com o desempenho, deixou para trás os demais concorrentes e passou a pressionar diretamente o colombiano na disputa pela artilharia.

continua após a publicidade

Na sequência do ranking aparecem Gabriel Barbosa, do Santos, com 15 gols, e Samuel Lino, também do Flamengo, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, ambos com 12. Luciano Juba, do Bahia, e Carlos Vinícius, do Grêmio, completam a lista apresentada, com 11 gols cada.

Veja a lista dos artilheiros do Brasileirão

JogadorClubeGols

Viveros

Athletico-PR

21

Pedro

Flamengo

20

Gabriel Barbosa

Santos

15

Samuel Lino

Flamengo

12

Kaio Jorge

Cruzeiro

12

Luciano Juba

Bahia

11

Carlos Vinícius

Grêmio

11

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quando Pedro volta a jogar pelo Flamengo?

Depois da vitória sobre o Grêmio, o Flamengo só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. O próximo compromisso da equipe na competição será no dia 18 de novembro, justamente contra o Athletico-PR, de Viveros.

continua após a publicidade

O encontro pode ser importante para a disputa pela artilharia, mas o atacante colombiano não estará disponível. O jogador foi expulso na partida contra o Vasco, válida pela 34ª rodada, e terá de cumprir suspensão.

Pedro comemora gol apontando ao céu
Pedro comemora gol apontando ao céu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi a vitória do Flamengo sobre o Grêmio?

O Flamengo venceu por 3 a 1 no Maracanã, com gols de Samuel Lino e Pedro, duas vezes, todos no primeiro tempo. Na etapa final, Amuzu descontou para o Grêmio em cobrança de falta.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim em sala de coletiva

Flamengo

Jardim enaltece vitória do Flamengo e explica queda de intensidade contra o Grêmio

Há 40 minutos
Jorginho, jogador do Flamengo, contra o Grêmio.

Flamengo

Jorginho avalia que Flamengo soube passar pelo 'luto' de eliminação

Há 55 minutos
Arne Slot, ex-técnico do Liverpool em jogo do Flamengo

Flamengo

Arne Slot, ex-técnico do Liverpool, vai ao Maracanã e recebe camisa do Flamengo

Há 1 hora
Carrascal, jogador do Flamengo, em prece com as mãos juntas e cabeça erguida, usando uniforme listrado preto e vermelho.

Fora de Campo

Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'

Há 2 horas
Jogador do Flamengo celebra com os braços abertos, camisa preta e vermelha, em estádio lotado.

Flamengo

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Brasileirão

Há 2 horas
Jogador do Flamengo disputa a bola com o Grêmio durante partida

Fora de Campo

Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Leonardo Jardim técnico Flamengo

Com novidade, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio

Pedro comemora gol apontando ao céu

Flamengo vence o Grêmio e amplia distância para o Palmeiras

Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Vidente crava vencedor de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão

Volante declara torcida ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, em jogo do Brasileirão, olhando atento ao campo.

Flamengo tem returno brilhante e confia no embalo para buscar o título

Renato Gaúcho em partida contra o Flamengo no Maracanã

Renato Gaúcho já assombrou o Flamengo, mas números mostram nova realidade desde 2019

Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo terá retornos importantes e desfalques contra o Grêmio; veja provável escalação

Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo

Semifinal da Copa do Brasil Feminina: Red Bull Bragantino, Internacional, Flamengo e Bahia.

Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Jardim e Boto no Maracanã

Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto